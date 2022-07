Boire de l'eau, oui, mais pas n'importe comment: quelques conseils pour s'hydrater pendant les fortes chaleurs

La Belgique va suffoquer pendant deux jours. Les températures pourraient frôler les 40 degrés par endroits demain. Pour éviter les problèmes liés à cette chaleur, mieux vaut privilégier l'hydratation.

Mais cela n'est pas toujours bien appliqué. 3 Belges sur 4 ne boivent pas assez d'eau. Pour les personnes âgées, cela monte à 8 personnes sur 10. "Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'oublie", confirme l'une d'entre elles à notre micro. Les verres d'eau, pourtant, sont nos meilleurs alliés dans ces périodes difficiles. "Idéalement, il faudrait en boire 8", annonce Nicolas Guggenbûhl, Diététicien, qui conseille de consommer de 1,5 à 2 litres d'eau par jour.

Mais il n'y a pas qu'en buvant que l'on peut s'hydrater. "On a pratiquement 1 litre d'eau qui peut venir des aliments que nous consommons, si l'on mange assez de légumes, de fruits ou de crudités par jour", précise le diététicien. Si l'on manque d'eau, le corps va immédiatement réagir. "Une déshydratation, même légère, est déjà associée à une diminution des performances, tant physiques que mentales. Si on continue dans la déshydratation, on va être dans un état de confusion qui peut aller jusqu'au coma", confirme Nicolas Guggenbûhl.

Mieux vaut aussi atteindre ces quantités en consommant par petites doses pour ne pas tout consumer en une seule fois.