Carl ne veut plus de caca de chien devant chez lui: il a trouvé la méthode (vidéo)

À Phoenix aux États-Unis, Carl a trouvé le truc pour responsabiliser les propriétaires de chiens sur les déjections canines. Fatigué de voir des crasses devant chez lui laissés par les maîtres, il a commencé à laisser des messages sur le trottoir.

Comme beaucoup de gens, Carl ne veut plus voir de caca de chien devant chez lui. Il a décidé de laisser des messages aux maîtres à même le trottoir. Mais la déjection en soit n’est pas le sujet, c’est le message. Autrement dit, Carl se sert de la crotte pour écrire son message autour. "Pas d’excuse, ramasse cette crotte. Si ton chien fait caca, il vaut mieux que tu ais une pelle."

L’homme écrit ses messages à la craie dans toute la rue près de chez lui. "Je ne suis pas fâché contre ton chien. Il veut ce que nous voulons tous, se lever le matin en pleine forme et faire caca. Je suis fâché contre toi, maître, de ne pas nettoyer. Bon chien. Mauvais maître. Fais mieux."

Seul contre tous

Carl a commencé à faire ça en mai après avoir trouvé de plus en plus de crottes près de sa maison. Il a d’abord commencé à les entourer à la craie. Peu après, il a écrit des messages et c’est devenu une mode. Même ses voisins apprécient. En revanche, la ville de Phoenix ne peut rien y faire. Les pouvoirs publics ne peuvent intervenir qu’en cas de débris de propriété privée. Pour les déjections canines, une simple crotte ne suffit pas. Pour être puni, le maître doit avoir laissé derrière son chien ce qu’on appelle « une litière excessive ».

Carl déplore cette absence de législation en la matière: "Je ne pense pas qu’il y ait le moindre cadre légal dans lequel on puisse s’inscrire parce que nous ne sommes pas une association de propriétaires." D’autant plus que le jeune homme ne sait pas qui est responsable de ces déchets. Il espère que les messages auront un effet positif.