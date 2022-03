Colruyt, plus grande chaîne de supermarchés du pays, limite ses ventes de farine et d'huile en raison de la forte demande pour ces deux produits, annonce-t-elle vendredi. Il n'y a pas de pénurie, souligne-t-elle cependant.

Concrètement, il est demandé de n'emporter que maximum deux bouteilles d'huile et deux paquets de farine par client ou ticket de caisse. Cela ne concerne que les magasins Colruyt du groupe. Selon l'enseigne, il n'y a actuellement pas de pénurie et l'offre est suffisante pour une consommation normale. "Mais la consommation n'a plus été normale ces derniers jours", justifie une porte-parole.