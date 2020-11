Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: le nombre de personnes en soins intensifs en baisse, une première depuis septembre

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est repassé sous la barre des 8.000 par jour, avec une moyenne de 7.834 cas de Covid-19 détectés quotidiennement, selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié mercredi.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 7.834 par jour entre le 1er novembre octobre et le 7 novembre (contre une moyenne de 8.260 lundi). Cela représente une baisse de 46% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s'élève à 507.475 mercredi, contre 503.182 mardi. "Les baisses les plus rapides sont à Liège, Bruxelles et dans les deux Brabants" a fait savoir Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du jour.

Le total de personnes traitées en soins intensifs diminue pour la première fois depuis septembre, passant de 1.474 la veille à 1470. "Nous pourrions avoir atteint le sommet. On devrait en avoir la confirmation durant la fin de cette semaine", a jouté le porte-parole interfédéral Covid-19.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux reproducteur pour la période du 4 novembre au 10 novembre est de 0,843. Lors du dernier rapport, il s'établissait à 0,888.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le 'Rt' a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le 'Rt' est inférieur à '1'.





TESTS

Le nombre de tests moyen du 1 au 7 novembre est de 38.368 tests/jour. Le taux de positivité (proportion de personnes positives au test) associé était de 24,1%, un taux en diminution.

HOSPITALISATIONS

Nombre d'admissions à l'hôpital: 535,9 par jour en moyenne entre le 1er novembre et le 7 (-23%).

Nombre de sorties d'hôpital: on a compté 708 sorties le 10 novembre.

Nombre actuel d'hospitalisations: 7.058 (-2%), dont 1.470 aux soins intensifs. Un total qui recule pour la première fois depuis le mois de septembre. Pour rappel, on évalue à 2.000 lits la capacité totale des soins intensifs en Belgique.

DÉCÈS

On déplore une moyenne de décès de 190 personnes par jour des suites du Covid-19, soit un chiffre en hausse de 35% par rapport à la semaine précédente. Le Covid-19 a également causé la mort de 13.561 personnes en Belgique depuis le début de l'épidémie.