Un peu plus de 277 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19 en Belgique. Avec ce constat dressé par les scientifiques : 98% des malades qui sont soignés pour le coronavirus ne sont pas vaccinés. Une proportion qui illustre l'importance et l'efficacité de la vaccination.

En octobre dernier, les cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles recevaient le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et le Premier ministre Alexander De Croo. "On va essayer de gérer au maximum mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider un petit peu", demandait-il au personnel soignant. Nous étions alors au début de la deuxième vague avec, à son pic, 7461 personnes hospitalisées dont 1474 aux soins intensifs. Aujourd'hui, la situation s'est bien améliorée. Selon Sciensano, pour toute la Belgique il y a désormais 273 hospitalisations dont 84 en soins intensifs et, parmi elles, beaucoup de non-vaccinés comme le tweetait Leïla Belkhir, la patronne de l'unité d'infectiologie de cet hôpital. "Je dis ça, je dis rien (je ne suis ni statisticienne ni épidémiologiste) mais 100% des patients hospitalisés depuis juillet dans notre unité COVID sont non vaccinés, de 37 à 90 ans. Je ne dis pas qu’on n’aura jamais de patient vacciné mais en attendant, voilà ce que je constate...", écrivait-elle sur Twitter.

Pour savoir ce qu'il en est pour la Belgique entière, nous rencontrons le porte-parole interfédéral coronavirus. Il confirme, rapport en main, que 98% des malades Covid hospitalisés ne sont pas vaccinés, "c'est un point important qui conforte la notion que le vaccin est extrêmement protecteur (...) Très globalement, ceci conforte la notion que dans la vraie vie on a une protection extrêmement importante, si pas dire totale, par la vaccination pour les formes graves de la pathologie", commente-t-il.

Actuellement en Belgique, 83% des plus de 18 ans ont reçu une première dose de vaccin et 67% sont entièrement vaccinés.