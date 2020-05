Coronavirus en Belgique: tout savoir sur le congé parental "corona" avec effet rétroactif

Autre mesure destinée à faciliter la vie des parents travailleurs: un congé parental spécial coronavirus a été mis en place par le gouvernement. L'objectif est de permettre aux parents concernés de prendre ce congé avec effet rétroactif, entre le 1er mai et le 30 juin. L'accord doit encore être finalisé.

Le congé parental Corona est établi à mi-temps ou à 1/5 temps pour les parents liés depuis au moins un mois à leur entreprise. Afin d’en bénéficier, entre le 1er mai et le 30 juin, ils doivent avoir au moins un enfant à charge de moins de 12 ans ou un enfant handicapé. Ce système a un effet rétroactif. "Il y a toute une série de parents qui ne pouvaient pas avoir accès à ce congé parce qu'ils avaient déjà épuisé leurs 4 mois de congé parental classique et ne pouvaient plus réintroduire de demandes, relate Christophe Cocu, directeur de la Ligue des Familles. Le congé Covid est en dehors de ces 4 mois. Donc les parents qui étaient jusque-là exclus, pourront entrer dans ce système".



Les indépendants ne peuvent pas profiter de la mesure

Les indépendants restent exclus de cette circulaire. Pour l’instant pas question de demander ce congé auprès de l'ONEM. Il faut d’abord s'arranger avec son employeur. Et pour les employés, la rémunération pour un mi-temps s’élève à 350 euros, et pour un 5ème temps à 140 euros. "Cela ne permet pas à l'ensemble des familles de profiter de ce congé parental et donc, il y aura un aspect de classe assez prononcé: le splus aisés pourront se permettre de perdre un peu ou beaucoup d'argent pour prendre ce congé, les plus précaires ne le pourront pas", ajoute Christophe Cocu, directeur de la Ligue des Familles.

Le travailleur ne doit avertir son employeur que trois jours à l’avance. En Belgique, 18.000 familles avaient signé une pétition pour la mise en place de cette mesure dont le délai. Si nécessaire, il pourrait encore être prolongé.

