Coronavirus: une vingtaine de centres de vaccination pourront être réactivés en septembre

Si la décision de lancer à l'automne prochain une nouvelle campagne de vaccination contre le covid est effectivement validée par la CIM (conférence interministérielle) Santé, "une vingtaine de centres qui ont été identifiés et qui pourront être prêts au début du mois de septembre, seront réactivés de manière à permettre une vaccination de masse des groupes à risque dans le délai le plus court possible", a affirmé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), mardi, en commission du parlement régional.

"Une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus est actuellement prévue en septembre et octobre prochains. Les groupes cibles de cette campagne seront liés à l'évolution de la pandémie, à l'apparition éventuelle de nouveaux variants et aux recommandations du Conseil Supérieur de la Santé qui sont attendues avant la fin juin tandis que la CIM Santé devrait pour sa part prendre position début juillet", a-t-elle expliqué.

A l'heure actuelle, 84% des Wallons ont reçu deux doses de vaccin contre le covid et près de 67% des plus de 18 ans ont opté pour le booster. Quant aux enfants et adolescents, 17% des 5-11 ans et 68% des 12-15 ans sont vaccinés 2 doses, a enfin précisé la ministre.