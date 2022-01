Et la marque de voiture la moins fiable est...

Test Achats et ses équivalents européens ont mené une enquête sur 60.000 propriétaires de voitures du continent, à propos des problèmes qu'ils rencontraient avec leurs voitures. Et il s'avère que la marque le moins fiable est Tesla, célèbre modèle électrique conçu aux Etats-Unis.

La plupart des problèmes rencontrés de manière générale par les personnes ayant répondu (17% des défauts signalés) concernent les fonctions électriques telles que la batterie, les phares, les vitres et le verrouillage central, poursuit Test Achats dans cette publication. Un peu moins de voitures (13% des problèmes) ont dû être amenées au garage parce que les freins ne fonctionnaient plus de manière optimale. Le trio de tête des pannes est complété par des problèmes de moteur à combustion.

La marque de voiture qui présente le moins de problèmes est Lexus, suivi par quasiment toutes les voitures asiatiques:



Seuls 6% des conducteurs de Lexus ont dû retourner au garage en raison d'un défaut pendant la période de garantie. Lexus - la marque de luxe de Toyota - était également en tête du classement général des voitures les plus fiables lors des deux précédentes éditions de notre sondage (2020 et 2018). Toyota elle-même et la plupart des autres marques japonaises figurent à nouveau dans le top du classement. "Si vous cherchez une voiture fiable, optez donc pour une voiture japonaise", conseille Test Achats.

Les meilleures voitures européennes sont plutôt loin derrière. Et la marque européenne la mieux classée n'est même pas Mercedes ou BMW, mais Seat. "Tout aussi remarquable est le fait qu'en bas du classement, on trouve trois marques très chères: Jaguar, Land Rover et Tesla. La voiture électrique d'Elon Musk obtient le score le plus faible de toutes les marques. Paradoxalement, ce sont les propriétaires de Tesla qui sont les conducteurs les plus satisfaits sur nos routes. Apparemment, ils sont prêts à supporter les maladies de jeunesse de leur véhicule", conclut l'association de défense des consommateurs.

Enfin, sachez que les modèles qui connaissent le plus de problèmes sont presque toujours des diesels. Parmi les modèles les plus fiables, on retrouve surtout des modèles à essence ou hybrides.