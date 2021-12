Grève sauvage à l'aéroport de Charleroi: "Pas d'enregistrement depuis tôt ce matin"

Un arrêt de travail a eu lieu vendredi dès 4h00 du matin à l'aéroport de Charleroi, ont indiqué les syndicats Setca et CNE à Belga. Le travail aurait repris vers 8h00.

Vous êtes nombreux à nous signaler une grève sauvage à l'aéroport de Charleroi ce vendredi 10 décembre. "Grève sauvage au sein de l’aéroport de Charleroi. Pas d’enregistrement depuis tôt ce matin", nous écrit un lecteur. "Aucune information aux passagers en attente, ajoute un autre. "On attend depuis 5h30 ce matin. Nous devions décoller pour 6h30 et aucune information nous est donnée. Les vols ne sont même pas retardés sur le panneau d'affichage", confie un voyageur.

Selon nos informations, des bagagistes et du personnel du "checking" ont entamé une grève sauvage pour dénoncer les conditions de travail. Pas de vols annulés mais des retards sont à prévoir. À 7h ce matin, Redouane Arba, délégué CSC Transcom, nous expliquait qu'aucun bagage n'avait été enregistré.

"On veut impacter l'aéroport mais pas le bloquer car on veut que les passagers puissent prendre leur avion. Certes un peu en retard mais qu'ils puissent quand même rendre visite à leur famille et voyager en toute sérénité", explique Redouane Arba.

Mercredi, une réunion a mal tourné, a expliqué Alain Goelens, secrétaire permanent Setca. Un bref arrêt de travail était prévu de 4h00 à 5h00 ce vendredi, mais celui-ci a été prolongé jusqu'à 8h00. "Il n'y a eu aucun enregistrement et aucun vol n'a démarré. Un simple arrêt de travail est devenu une grève", a déclaré M. Goelens.

Les travailleurs n'auraient pas apprécié qu'aucun représentant de la direction n'ait pris la peine de se rendre sur place au petit matin. Une réunion aurait finalement débuté vers 8h00 entre travailleurs et direction, après que les délégués ont convaincu les travailleurs de prendre leur service, selon Yves Lambot, secrétaire permanent CNE.

En mars dernier, le conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) avait approuvé le plan stratégique et industriel ainsi que le business plan à l'horizon 2025 qui lui étaient soumis. Les besoins de financement de l'aéroport s'élèvent à 40 millions d'euros, avait indiqué le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, à l'issue de la réunion.

La direction souhaiterait appliquer un "effort salarial" de 5%, mais les syndicats exigent que cet effort soit progressif en fonction des rémunérations. Un autre problème serait la flexibilité accrue des travailleurs, voulue par la direction. "Nous demandons que la direction prenne conscience que ce qu'elle met sur la table est imbuvable dans le contexte actuel (de crise sanitaire, NDLR)", selon Alain Goelens. "Depuis la montée en puissance de l'actionnaire privé, il y a une volonté d'effectuer des coupes drastiques dans les conditions de travail et le salaire des travailleurs, dans le but d'augmenter les dividendes", dénonce-t-il.