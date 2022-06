Importante panne sur le réseau Orange: "La 4G est instable depuis hier"

Depuis vendredi soir, de nombreux utilisateurs du réseau Orange se plaignent d'être privés de 4G. "Grosse panne de la 4G chez Orange et aucune nouvelle, leur numéro d'appel est désactivé", décrit Quentin via notre bouton Alertez-nous. Même type de situation en ce qui concerne David: "Je n'ai plus de connexion internet mobile depuis hier soir. Je suis chez Orange et impossible de les joindre au numéro 5000. La communication est coupée instantanément", signale-t-il.

Cette panne a évidemment des conséquences concrètes sur la vie des utilisateurs qui souhaiteraient avoir une idée de la durée du problème. "12h sans réseau, c'est difficile pour un indépendant", souligne Luis. "Les gens se déchaînent dans les commentaires sur leur page Facebook", affirme quant à lui Ismaël.

Joint par notre rédaction, le service presse d'Orange confirme les soucis techniques: "La 4G est effectivement instable depuis hier, note Annelore Marynissen, porte-parole de la société Orange. Nos équipes sont en train d’y travailler et d’investiguer afin d'en déterminer la cause".

Les soucis semblent ne pas se concentrer sur des zones en particulier et s'étendent plutôt au niveau national. "Certains utilisateurs disent avoir des problèmes, d'autres pas", décrit encore la porte-parole qui n'est pour l'instant pas en mesure de dire combien de temps la panne va durer.

