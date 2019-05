Inquiétude en Belgique: une drogue agressive provoque des saignements d’oreille

Eurotox, l’Observatoire des drogues à Bruxelles et en Wallonie a lancé une alerte suite à des cas très rares de saignements par les oreilles après la consommation d’une drogue.

D’après Eurotox, "à Bruxelles, trois personnes ont présenté des douleurs et saignements au niveau des conduits auditifs, apparemment sous forme de réaction aiguë à la prise d’un produit (supposément de la cocaïne et / ou de la kétamine). Elles ont dû être hospitalisées. La cause précise de ces incidents n’a pas encore pu être déterminée, mais il est vraisemblable que cela soit lié à l’usage de produits par voie nasale. La présence de trois cas localisés dans l’espace et le temps laisse penser qu’il pourrait ici s’agir de la présence d’un produit de coupe particulièrement agressif sur la sphère ORL".

Contacté par RTLinfo, un spécialiste dans le secteur de l’aide et l’accompagnement des toxicomanes précise: "Ce type de lésion à l’intérieur des oreilles, suite à une prise de substance, est extrêmement rare et inquiétant. Nous invitons les consommateurs à la plus grande vigilance".

Dans une autre alerte de type précoce, Eurotox prévient les différents acteurs du secteur de l’identification d’une poudre blanche contenant de la méthadone (substance très puissante utilisée pour aider au sevrage des héroïnomanes) dans un produit vendu comme étant du MDMA ou des amphétamines. Le dernier cas a été signalé à Tournai. La personne a été hospitalisée.