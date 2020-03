La Belgique vers un confinement général? Le Conseil de sécurité a commencé vers 16h30

Le nombre de cas de coronavirus augmente chaque jour depuis le début de la pandémie. En France, le gouvernement a choisi d'imposer le confinement général à sa population afin de limiter la propagation du virus. Une telle mesure est-elle envisageable en Belgique? C'est le centre national de crise qui pourrait prendre une telle décision.

Une réunion attendue à partir de 16 heures

Un Conseil national de Sécurité (CNS) a commencé ce mardi vers 16h30 après la Déclaration gouvernementale lue par Sophie Wilmès à la Chambre.

La réunion rassemble, outre la Première ministre, les vice-Premiers ministres, les ministres compétents, les représentants des entités fédérées et les responsables des services de sécurité. Ils prendront connaissance du rapport des experts du groupe d'experts "risk management group" et devraient décider de mesures additionnelles allant jusqu'à la mise en place d'un confinement général à l'instar de ce qui prévaut en France depuis hier, en Espagne, et en Italie depuis plusieurs jours.

Si un confinement général (lockdown) se profile, quelles mesures seront prises?

Un syndicat de la police nous indique qu'il ne sera évidemment pas possible de contrôler le moindres faits et gestes de chaque citoyen. Ce sont des patrouilles ordinaires qui circuleront. L'armée nous confirme également disposer des ressources nécessaires pour ce genre de contrôles en rue et même pour un éventuel couvre-feu. Or si un confinement est décidé, les militaires comptent surtout sur le sens civique des habitants.

A l'heure actuelle, aucune mesure de lockdown n'a été décidée. Du côté du centre de crise, on nous assure que la situation est suivie minute par minute.

Le gouvernement peut décider deux choses

"On peut avoir deux analyses et il est impossible de savoir pour le moment vers quoi on va aller. Le gouvernement a, jour après jour, un statut exact du nombre de patients hospitalisés, de lits disponibles, de lits de soins intensifs et de respirateurs. Sur cette base là, le gouvernement peut décider deux choses. Soit, surfant sur ce qu'il se passe en France, en Espagne et en Italie, notre gouvernement décide de faire la même chose. S'il fait la même chose, on ne causera certainement pas de problèmes du point de vue de la santé mais on aura économiquement parlant, plus de casse. Soit on estime qu'avec le nombre de cas qui est relativement stable, on peut se permettre d'attendre 7 à 10 jours et de continuer la situation telle qu'elle est", nous indique Yves Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre. Avant d'ajouter: "Je pense que tout le monde prépare cette situation si nécessaire sans qu'on ait d'avis disant qu'on va faire cette situation".

