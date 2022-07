La saison des moules de Zélande débute: voici quelques conseils pour vérifier leur fraîcheur

La saison des moules de Zélande débute officiellement ce mercredi 6 juillet. C'est évidemment un moment très attendu même si les moules sont déjà dans les restaurants depuis plusieurs jours.

Charnues, elles sont, parait-il, plus goûteuses que l'an dernier. Il faut compter entre 16 et 19€ la casserole.

On produit en moyenne 50 millions de kilos, 50.000 tonnes, de ces moules chaque année et la Belgique en est la plus grande consommatrice.

Au niveau mondial, c'est la Chine qui produit le plus de moules, au niveau européen c'est l'Espagne.

Quelques conseils pour consommer et veiller à la fraîcheur des moules : plongez-les dans de l’eau froide.

Si la moule coule au fond, elle est bonne à la consommation.

Si elle flotte à la surface de l’eau, elle doit être jetée.

Si elle reste fermée après cuisson, il vaut mieux ne pas la consommer.

Elle est cuite, lorsque sa coquille s’ouvre. Elle est alors bien gonflée et humide.

Recroquevillée sur elle-même et sèche: elle est trop cuite.