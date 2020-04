Le confinement de l'artiste SAULE: "On s'occupe des enfants, on leur fait faire les devoirs"

Comme chaque jour dans le RTL info 13h, une personnalité raconte son confinement. Ce mercredi, c'était l'artiste Saule.

"On s'occupe des enfants, on leur fait faire des devoirs, même si ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Et puis, beaucoup de musique, moi c'est mon antidote, on va dire, face à l'ennui".

Saule a des enfants de "12 et 9 ans, et on a la chance d'avoir une très grande complicité, donc ça se passe vraiment bien".

L'artiste a profité du confinement pour créer une chanson appelée "Dans vos maisons". "L'idée, c'était de dire aux gens qu'on est tous enfermé chez nous, mais on est relié, à travers les réseaux sociaux, à travers la musique".

Le clip et la musique ont été conçus dans la maison de Saule. "On a des studios, on fait tout nous-mêmes, c'est complètement home made".

Et le tout, pour la bonne cause. "Oui, ce n'était pas prévu au départ, mais mon label a décidé de mettre la chanson sur les plateformes. L'argent qui va être généré par cette chanson ira pour une fondation qui s'appelle L'Ilot et qui s'occupe des sans-abris, je crois qu'ils en ont bien besoin en ce moment".

La première chose qu'il fera après le confinement ? "Revoir ma famille et mes amis, profiter d'être ensemble, se toucher, s'embrasser".