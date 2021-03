Les restaurants vont-ils vraiment rouvrir le 1er mai alors que de nouvelles restrictions ont été prises? Le ministre de la Santé répond (vidéo)

Les autorités ont pour objectif de rouvrir les bars, restaurants et cafés le 1er mai prochain. Mais vu les nouvelles restrictions annoncées lors du comité de concertation de ce mercredi 24 mars, certains doutent fortement qu'une réouverture de l'horeca soit possible. Interrogé à ce sujet sur le plateau du RTL INFO 19H, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke a rappelé que cette date a toujours été hypothétique. "Ça n'a jamais été une promesse absolument fixée, se justifie-t-il. On a toujours dit que les assouplissements dépendraient de la situation épidémiologique. Ce que l'on a appris, c'est que quand vous annoncez une date, même conditionnelle, les gens s'y accrochent et c'est la raison pour laquelle maintenant, on est vraiment prudents. En ce qui me concerne, mon ambition c'est de rouvrir complètement les écoles après Pâques. C'est ce qu'il faut essayer de faire et j'espère aussi pouvoir rouvrir les cafés et restaurants après".