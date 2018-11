Les Restos du Cœur dévoilent leur impressionnant nouveau hall: on peut y stocker 1.500 tonnes de vivres

Les restos du Cœur ont inauguré leur nouveau hall de stockage à Fernelmont. Ce hall est beaucoup plus grand et va permettre à l'association de stocker 1,5 million de kilos de vivres par an pour les plus démunis. C'est deux fois plus que pour le moment.

Avec 800 mètres carrés supplémentaires, à l'approche de l'hiver, les bénévoles voudraient stocker dans hall 1.500 tonnes de marchandises, à distribuer aux 15 Restos du Cœur de Belgique, soit près de 2 fois plus qu'aujourd'hui.

"On fait quand même 670.000 repas sur l'année, rappelle Yvonne L'Hoest, présidente de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, et pour ça il faut quand même de la nourriture, et de l'espace évidemment".

Dans ce hangar, on trouve des denrées alimentaires, des produits secs ou encore des valises oubliées par des voyageurs à Zaventem. Il y en a une centaine et autant de poussette arrivent ici tous les trimestres.

"On pourrait en mettre beaucoup plus. On n'est jamais en suffisance au niveau denrées. Ce qui fait qu'on va pouvoir entasser du volume et je l'espère, que toutes ces sociétés, les grandes surfaces, nous aident", note Pascal, responsable des stocks.





"Couper un ruban de fermeture d'un hangar"

80.000 bénéficiaires reçoivent chaque année l'aide des bénévoles, et cette pauvreté ne cesse de croître : 26% de la population wallonne serait dans une situation extrême.

"C'est absolument nécessaire pour améliorer le quotidien immédiat, mais, comme tout le monde le pense ici : notre plaisir serait un jour de couper un ruban de fermeture d'un hangar, et puis d'un deuxième, et puis d'un troisième, a expliqué Christine Mahy, président du réseau belge de lutte contre la pauvreté. Parce que ça voudrait dire qu'au niveau des politiques publiques, on aurait réussi le combat".

Les 70 salariés et 500 bénévoles s'engagent à poursuivre ce défi, en commençant par gérer ce stock?