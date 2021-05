Phénomène surprenant: des antivaccins préconisent le port du masque pour se protéger... de ceux qui sont vaccinés

Il y a actuellement un paradoxe sur les réseaux sociaux : plusieurs sites web antivaccins préconisent aux personnes non-vaccinées de se protéger de celles qui le sont en… portant un masque et en pratiquant la distanciation sociale ! Ils soutiennent une théorie selon laquelle se retrouver à proximité d’une personne vaccinée pourrait créer des problèmes de santé.

Des théories assez inattendues circulent aux Etats-Unis. Notamment dans une école privée de Miami, où la responsable interdit à ses professeurs de se faire vacciner contre le coronavirus. La directrice de l’établissement a publié une circulaire: elle affirme que "des personnes non vaccinées ont été affectées de manière négative par des interactions avec des personnes vaccinées". Elles encourraient - par exemple - un risque accru de stérilité…

Parmi les adeptes de cette théorie, un pédiatre new-yorkais ouvertement antivaccin, Larry Palevksy. "Sans aucun doute, il devrait y avoir une suspicion quand vous voyez autour de vous des gens vaccinés. Vous respirez près d’eux et vous développez les symptômes typiques du covid, mais aussi des risques de fausses couches ou des cycles menstruels irréguliers…", explique-t-il dans une vidéo diffusée sur Facebook.

Une étonnante théorie de transfert de protéines…

"On ne peut pas faire des affirmations aussi bizarres sans avoir la moindre preuve, ou la moindre observation", a expliqué Muriel Moser, spécialiste en immunobiologie à l'ULB.

Selon cette théorie, les personnes vaccinées évacueraient dans l’air une protéine nocive : la fameuse protéine S ou Spike, ces picots qui caractérisent visuellement le virus.

Les vaccins à ARN messager incitent effectivement nos cellules à produire cette protéine, dans l'objectif de booster l’immunité. "Ces cellules transportent ensuite la protéine Spike, qui est la cible du vaccin, jusqu'au ganglion drainant, donc le site d'injection (la zone dans le bras où on injecte le vaccin, NDLR). Je ne vois absolument pas comment, après ça, cette protéine qui se trouve sur des cellules, ou à l'intérieur des cellules, pourrait ensuite être transportée jusqu'aux voies respiratoires supérieures" où elle serait exhalée et donc 'envoyée' vers les personnes à proximité.

Des antivaccins qui changent de cap

Sur les réseaux sociaux, des activistes antivaccins se retrouvent à donner des conseils… à l’opposé de ce qu’ils prônaient auparavant (les antivaccins ont tendance à minimiser la gravité du coronavirus, et donc à dire que les masques sont inutiles): "Portez un masque, gardez vos distances…”, dit sur Twitter Stewart Reynolds, animateur canadien antivaccin.

Emmanuel André réagit en une phrase, sur Twitter également : "Non, les vaccins ne nous rendent pas stériles.”

Pour les scientifiques, ces vidéos ont un seul but : augmenter la méfiance à l’égard des vaccins. On ignore la portée de ce genre de théorie en Europe et en Belgique.