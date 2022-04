"Pixel War": des Belges prennent part à une immense œuvre collaborative

La réalisation d'une immense fresque collective en pixels sur la plateforme communautaire Reddit est devenue en quelques heures lundi le théâtre d'une bataille entre personnalités du web de différentes nationalités, chacun décidant de représenter son pays et des symboles nationaux.

Après une première tentative en 2017, le site américain Reddit a rouvert le 1er avril un canevas vierge géant et invité les internautes du monde entier à contribuer au tableau, à raison d'un carré de couleur toutes les cinq minutes. L'espace à colorier devenant rare, l'expérience collaborative s'est vite transformée en guerre de territoire. La "Pixel War" (bataille de pixels, NDLR) a fait rage jusqu'au petit matin avant de perdre en intensité.

Concrètement, des internautes du monde entier se sont affrontés. Le but étant de sélectionner un carré de couleur et de le placer à l'endroit voulu sur la fresque. La multiplication de tous ces carrés formait ensuite des formes, des personnages ou des objets emblématiques d'une région du monde. Chaque internaute pouvait placer un carré de couleur toutes les cinq minutes. Ce travail est donc le résultat d'une œuvre collaborative entre des internautes du monde entier.

Des alliances, des attaques et des stratégies

Comme nous l'indiquent plusieurs personnes via le bouton orange Alertez-nous, des Belges ont notamment pris part à cette bataille de pixels. "La Belgique a su s'imposer sur en étant le troisième plus gros drapeau du serveur", assure Virgile. "La Belgique a dû faire des alliances, attaques, et d'autres stratégies", ajoute Mattéo. En effet, le drapeau belge est apparu sur cette immense fresque collaborative, aux côtés du Manneken Pis, de Lucky Luke et même ce qui semble être le portrait d'Eden Hazard.

La France s'est également distinguée avec un gigantesque drapeau tricolore dessiné en pixels, où Zinedine Zidane côtoie notamment un Arc de Triomphe surplombé d'un croissant. Sur cette toile grande de 4 millions de pixels, figurent d'autres symboles du pays: le casque des Daft Punk, Marianne et son bonnet phrygien, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris.



L'évolution en temps réel de cette oeuvre collaborative, qui s'est transformée en bataille d'influence, a fédéré plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur Twitch.