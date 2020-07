Plus aucun cas de Covid-19 dans certains hôpitaux en Belgique: où en est l'épidémie chez nous?

Quatre mois après les premières annonces de mesures de confinement, où en est le coronavirus dans notre pays? Le nouveau virus est encore en circulation, même s'il est beaucoup moins présent. Dans certains hôpitaux, les virologues constatent que la maladie a quasiment disparu.

"Des patients hospitalisés pour une infection à la Covid aiguë, ici nous n’en avons plus eu depuis de nombreuses semaines, à peu près 8 semaines", affirme Jean Gerain, infectiologue au Chirec.

Dix hospitalisations par jour, c’est le chiffre officiel pour l’ensemble du pays. Normal donc que certains hôpitaux n’en voient pas depuis des semaines.

Nous avons encore des patients qui présentent des frottis positifs

Pourtant, on détecte 80 nouveaux cas de coronavirus par jour. Qui sont-ils ? Sont-ils tous contagieux ? "Nous avons encore des patients qui présentent des frottis positifs, des frottis qui sont fait dans le cadre de dépistage par exemple", ajoute Jean Gerain. "Il y a des patients hospitalisés pour autre chose et qui ont encore un frottis positif, car ils ont eu un frottis positif, il y a des semaines. Ils en ont guéri mais ils restent porteurs de morceaux de virus morts, détectés par le frottis."

Bien entendu, dit-il aussi, il faut se méfier des quelques personnes asymptomatiques. Les chiffres sont bas dans les hôpitaux, mais l'objectif est d'atteindre le chiffre de zéro cas.

"Ce qui inquiète tous les virologues et cliniciens, c’est que ce n’est pas tombé à zéro. On ne peut pas dire que l’épidémie soit terminée car il reste des personnes contaminées", indique Lucien Bodson, anesthésiste urgentiste.

Si on rapporte le nombre de cas de coronavirus détectés par mois, on est encore à 2400 nouveaux cas. Mais de nombreux scientifiques aimeraient plus de précisions sur leurs profils et leur véritable dangerosité.