Que faire en cas de brûlure lors d'un barbecue? Les pompiers tordent le cou à certaines idées reçues

Les pompiers de Bruxelles (SIAMU) alertent ce dimanche la population sur les dangers des barbecues, en relayant les mesures de précaution dictées par le SPF Intérieur Sécurité et Prévention.

En cette période estivale, les barbecues se multiplient. Si cela tourne mal et qu'une personne se brûle, il y a quelques consignes à respecter. La première étant logiquement "d'éloigner immédiatement la victime de la source de chaleur".





Attention aux vêtements synthétiques



Si des vêtements ont pris feu, il faut "recouvrez la victime d'une veste, d'une couverture ou d'un tissu" pour étouffer le feu, mais attention, ces vêtements ne peuvent en aucun cas être des tissus synthétiques (polyester, etc.). "Vous pouvez aussi faire rouler la personne sur le sol ou éteindre le feu avec de l'eau", expliquent les pompiers.



Attention, si c'est vous-mêmes qui avez pris feu, il faut garder une seule consigne à l'esprit : "Ne jamais courir", car ces mouvements "pourraient attiser le feu".





De l'eau tiède mais pas froide



Ensuite, pour commencer à soigner le blessé, "la première règle d’or est toujours : De l’eau avant tout, le reste vient ensuite !" Il faut refroidir la brûlure immédiatement en l’arrosant avec de l’eau courante tiède (à 20° C) durant au moins 20 minutes. "Jamais" d'eau froide "pour éviter les phénomènes d’hypothermie", rappellent les pompiers. La solution la plus simple en fonction de l'endroit de la brûlure peut être de doucher la victime, au besoin avec ses vêtements.

En effet, si des vêtements ont brûlé sur la peau, il convient en premier lieu de découper ceux-ci autour de la brûlure, mais "attention, ne les arrachez surtout pas !"





Si la brûlure est plus grande qu'une main : appelez les urgences



Quand consulter un médecin ou appeler les urgences ? Si la brûlure est plus petite qu'une pièce de 2€, l'appel à un médecin est facultatif. Par contre, en cas de brûlure plus étendue, deux cas de figure existent : Plus grande qu'une pièce de 2€ mais plus petite qu'une main : consultez un médecin. Plus grande qu'une main : appelez directement le 112 et suivez ces consignes à la lettre en attendant les secours :

Continuez à refroidir la brûlure à l'eau tiède

Une fois refroidie, "appliquez-y un pansement stérile humide" (éventuellement un essuie de cuisine propre et humide ou un film plastique de type film alimentaire)

Contrairement à ce qui avait été indiqué dans une première version de cet article, vous pouvez donner des antidouleurs directement aux brûlés. Non seulement parce que s'il le sont fortement, leur douleur sera intenable, mais aussi car les médecins ont de nombreux autres moyens de déterminer la gravité d'une brûlure.

Ne donnez rien à boire ni à manger

Veillez à ce que la victime ne prenne pas froid

Veillez à ce que le blessé reste en position assise, même si vous le transportez vous-même à l’hôpital

Mieux vaut prévenir que guérir : les règles de précaution à respecter

Un extincteur ou un seau de sable à proximité



Le placer sur une assise solide, horizontale, "et veillez à ce que l’appareil ne puisse pas tomber ou être renversé". Faites attention au vent à proximité de tonnelles ou de buissons desséchés, "ne placez donc pas le barbecue trop près de meubles de jardin, parasols, nappes de table ou plantes". Attention aux vêtements flottants et aux cheveux longs, aisément inflammables. Et surtout : déposez un extincteur ou un sceau rempli de sable tout près "pour pouvoir éteindre rapidement un éventuel début d’incendie".





Jamais de combustibles liquides



"Il est conseillé d’utiliser des blocs, une pâte ou un gel spécial allume-feu", expliquent les pompiers, qui rappellent de ne jamais utiliser "d’essence, de pétrole ou d’alcool à brûler". Ils peuvent occasionner un jet de flamme en combinaison avec un feu ouvert. Ne jamais non plus projeter ces combustibles sur un barbecue déjà allumé. Enfin, "ne soufflez jamais sur le feu, mais utilisez un soufflet ou un éventail".





Un seul cuistot… sobre !



Les pompiers vous conseillent qu'une seule personne soit en charge de la cuisson. "Cette personne portera de préférence un short en toile (jamais en synthétique) et des gants." Aucun boisson alcoolisée ne doit être présente à proximité du barbecue pour éviter d'enflammer les vapeurs d'alcool. De toute façon, le responsable de la cuisson "ne peut pas non plus boire d’alcool". Enfants et animaux domestiques doivent être maintenus "à une distance de sécurité suffisante".





Le charbon reste chaud pendant des heures



Les pompiers rappellent que "le charbon de bois continue à brûler pendant des heures". Au besoin, utilisez du sable sec ou de l’eau pour recouvrir le barbecue qui se consume. Mais attention, "le sable n'élimine pas la chaleur. Les braises restent dangereusement brûlantes pendant des heures." Ne déplacez jamais un barbecue encore chaud et n'enlevez la cendre que lorsque le barbecue est complètement froid.