Rappel de tous les produits Kinder de l'usine belge d'Arlon: l'Afsca retire au site son autorisation de production

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a annoncé vendredi rappeler la totalité des produits Kinder fabriqués à Arlon et retirer à ce site son autorisation de production, en raison d'une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines. De son côté, Ferrero reconnaît des "défaillances internes" et s'excuse.

"Un lien effectué fin mars entre ces intoxications et l'usine de production Ferrero d'Arlon a été confirmé depuis lors", souligne l'Afsca. Depuis, l'Agence fédérale a mené une enquête approfondie au sein du site de production d'Arlon. "Suite aux constats et à des informations incomplètes de la part de Ferrero, l'Afsca retire l'autorisation de production du site Ferrero à Arlon", précise l'Afsca. Jusqu'ici, seul un certain nombre de lots avaient été retirés de la vente. Mais l'Afsca a désormais décidé de rappeler de manière exhaustive tous les produits de types 'Kinder Surprise', 'Kinder Surprise Maxi', 'Kinder Mini Eggs' & 'Schoko-bons', indépendamment des lots ou dates de péremption.

L'Afsca demande donc aux consommateurs de ne consommer aucun produit susmentionné et appelle les entreprises de distribution à retirer toutes ces friandises des rayons.

Une telle décision n'est jamais prise à la légère

L'Afsca a par ailleurs exigé de Ferrero "une approche client irréprochable" alors que l'entreprise italienne a fait l'objet de critiques depuis le début de ce scandale sanitaire. L'Agence fédérale affirme suivre de près les étapes entreprises par Ferrero et n'autorisera la réouverture du site qu'après avoir pu conclure que l'établissement répond à l'ensemble des règles et exigences de sécurité alimentaire. Entretemps, l'enquête menée sur le site du groupe italien se poursuit. "Une telle décision n'est jamais prise à la légère, mais les circonstances actuelles l'imposent", explique le ministre de l'Agriculture, David Clarinval. "La sécurité alimentaire de nos concitoyens ne peut jamais être négligée."

De son côté, Ferrero reconnaît dans un communiqué "un manque d'efficacité interne, qui a retardé la communication d'informations."

Le groupe précise que seuls les produits fabriqués à Arlon sont concernés et insiste sur le fait qu'ils ne représentent que "7% du total des produits Kinder fabriqués chaque année" dans ses usines. L'entreprise décrit la fermeture comme "la seule solution pour garantir le niveau de sécurité alimentaire le plus élevé et éliminer le risque d'autres contaminations."

Jeudi, l'entreprise avait indiqué que la présence de salmonelles avait été détectée le 15 décembre sur un filtre à la sortie de deux réservoirs de matières premières sur son site à Arlon.

> Les consommateurs ayant des questions doivent s'adresser au service client de Ferrero via son call center: Consumer.Service.benelux@ferrero.com ou 0800 21042.