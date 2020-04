Coronavirus en Belgique - Réouverture des magasins de bricolage: les files s''allongent

C'est l'un des aménagements décidés mercredi par le conseil national de sécurité : la réouverture des jardineries et magasins de bricolage dès aujourd'hui, samedi. Une façon de rendre le confinement plus supportable. Ces commerces ont l'autorisation de rouvrir mais de façon limitée. La distanciation sociale doit y être respectée.

C'est la réouverture ce samedi, des jardineries et magasins de bricolage. Après le conseil national de sécurité de mercredi, l’autorisation a été accordée qu’ils puissent à nouveau accueillir des clients, mais sous condition stricte de respecter les règles de "distanciation sociale". Les gérants s’attendaient à un grand rush et il a bien lieu. Nos journalistes sur le terrain ont constaté des files importantes au 'Hubo' de Zaventem ou encore au Brico de Jambes (Namur). Plusieurs magasins de bricolage ont rouvert également samedi matin en région bruxelloise et région liégeoise.

Photos prises à Jambes (Namur) - ©RTL

A jambes, Raymond est venu pour l’ouverture. Cela fait un petit moment qu’il attend. "30 ou 40 minutes. Depuis, le temps qu'on attend l'ouverture", explique-t-il au micro du RTL info 13 heures. Pour ce premier jour de réouverture, c’est 30 clients maximum à l’intérieur. Antoine, un autre client, est soulagé. Il va pouvoir réparer sa toilette. "J'ai une chasse d'eau qui fuit donc il faut bien la réparer. Ca coulait depuis un petit mois, donc je suis heureux de pouvoir venir faire mes achats ici." Dans le rayon d’à côté, Adrien cherche des ampoules. Cela fait 1 mois qu’il vit en partie dans le noir. "J'ai emménagé, il y a pas très longtemps. Dans toute une partie de la maison, il manquait quasi toutes les ampoules.





Victoria s’est elle aussi levée tôt ce matin, pour un achat un peu particulier: "On est venu acheter le nécessaire pour refaire une clôture pour notre poney.

Pour protéger le personnel et les clients, ce magasin a mis en place des mesures strictes. A la caisse, Virginie scanne toute sorte de produits, même des piscines.

Des clients venus seuls ou en couples. Certains comptent bien en profiter pour réaménager toute la maison.

Rappel des consignes

Ce samedi matin, lors de la conférence de presse quotidienne concernant le coronavius, le concept de magasin de bricolage et de pépinière a été rappelé.

"Un magasin de bricolage est défini dans l’arrêté ministériel comme un magasin d’assortiment général de bricolage qui vend principalement des outils et/ou des matériaux de construction. Tous les autres magasins spécialisés, les magasins de bois ou de peinture, ne rentrent pas dans cette définition", précise Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise.

"Une jardinerie ou une pépinière est un magasin qui vend principalement des plantes et/ou des arbres. Un fleuriste ne rentre pas dans cette définition".

Les mesures habituelles, comme celles qui valent dans les supermarchés, continuent de s'appliquer lors des achats dans ces magasins, soit le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, la limitation du nombre de clients simultanément présents à un maximum d'un par 10 mètres carrés et une durée des achats de maximum 30 minutes.

Autre réouverture dès aujourd'hui, celle des bureaux de poste. Les bureaux de poste vont progressivement rouvrir leurs portes au public. Un total de près de 350 bureaux d'entre eux étant accessibles de ce samedi 18 avril, annonce Bpost.