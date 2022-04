Ryanair: trois jours de grève annoncés pour la semaine prochaine

Réunion infructueuse ce vendredi entre direction et syndicats de chez Ryanair. Une grève de trois jours est annoncée pour la semaine prochaine par le personnel de cabine.

Les relations sont à nouveau tendues entre la direction de Ryanair et la délégation syndicale belge. En cause: des négociations autour des salaires et des primes du personnel de cabine qui n'ont pas encore abouti à un accord. Résultat, la CNE annonce que les membres du personnel de cabine de Ryanair travaillant aux aéroports de Zaventem et de Charleroi mèneront une grève de trois jours la semaine prochaine, du vendredi 22 au dimanche 24 avril inclus. La CNE est le seul syndicat actif chez Ryanair.

Ryanair emploie quelque 650 personnes en Belgique, mais ne dispose pas de département Ressources Humaines. "Ryanair refuse d'investir dans une politique du personnel. Les fiches de salaire sont erronées, les salaires ne sont pas payés correctement, les documents sociaux ne sont pas en ordre, etc. Cela crée une source permanente de problèmes pour le personnel en Belgique", dénonce Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE.

La CNE pointe du doigt également que 75% du personnel de cabine perçoit le salaire minimum du secteur, et ce alors qu'ils travaillent les jours fériés et les week-ends, tôt et tard. "Tout cela pour un montant brut dérisoire de 2.000 euros. Bien que Ryanair ait une marge bénéficiaire de 30% à Charleroi, la plus grande base de Belgique, et qu'elle s'attende à réaliser un bénéfice d'un milliard d'euros cette année, il n'y a aucune marge pour une amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs".

Il faudra attendre les heures et jours qui viennent pour déterminer quel sera l'impact exact sur les vols de la compagnie.