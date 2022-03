Stéphane se demande si la réduction de la TVA concerne toute la facture d'électricité, ou rien qu'une partie: voici la réponse

RTL info répond à vos questions, et cette semaine est consacrée à l'énergie. La première question nous vient de Stéphane, de Obourg, via le bouton orange Alertez-nous. Il se demande si la réduction temporaire de la TVA sur l’électricité (passant de 21% à 6%) porte sur l’ensemble des postes de la facture, ou juste sur le prix de l'électricité.

En réalité, la réduction s'applique sur une immense majorité de la facture... Mais c'est vrai, pas la totalité. L'arrêté royal publié le 22 février dernier précise que le taux réduit de 6% est applicable à tous les composants de la facture d'énergie qui sont soumis à la TVA. Rassurez vous, c'est tout de même plus de 99% du montant. Cela concerne donc l'électricité, bien sûr, mais aussi la distribution et le transport. Et même certaines taxes ; une situation que dénonce d’ailleurs Test Achats, car des taxes sur l'énergie sont donc... taxées, via la TVA. Seul un montant n'est pas soumis à la TVA, c'est la redevance de raccordement, uniquement en Wallonie. Et elle s'élève en moyenne à quelques centimes par mois à peine. Votre facture devrait donc tout de même diminuer d'environ 12% grâce à la baisse de la TVA.

Question de Philippe, à présent. "Je vois que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le prix de l'essence augmente encore aujourd'hui! Est-ce normal ?"

C'est en effet tout à fait normal. Les 17,5 centimes de réduction n'interviendront qu'une fois l'arrêté royal publié au Moniteur belge. Entre sa validation en Conseil des Ministres Restreint, les annonces, et la publication, il y a toujours un délai. Le gouvernement a annoncé en conférence de presse vouloir effectuer la ristourne aussi vite que possible... probablement ce week-end. Mais en attendant, le carburant est donc toujours au prix plein.

Enfin les questions sont toujours nombreuses via le bouton orange Alertez-nous, de la part de ceux qui possèdent une citerne au gaz... Quelles sont les aides prévues?

Il y a pas mal de confusion entre la réduction de la TVA et le chèque de 200€. Pour faire simple, la réduction de la TVA à 6% entre avril et septembre concerne le gaz de ville. Les propriétaires de citernes au gaz eux, comme les propriétaires de citernes à mazout, bénéficient d'un chèque de 200€. Ce chèque est rétroactif, jusqu'au premier janvier dernier. Vous pourrez donc bénéficier de cette remise, même si vous avez déjà rempli votre citerne il y a quelques semaines. Les modalités sont encore en ce moment assez floues. Elles sont en discussion au sein du gouvernement. Cette remise devrait être déduite ou remboursée directement chez votre fournisseur.

> Retrouvez tous nos articles "RTL info répond à vos questions"