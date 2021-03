Un comité de concertation aura lieu ce vendredi à 15h: quels sont les scénarios envisagés ?

Une nouvelle réunion du comité de concertation a lieu ce vendredi. Elle était prévue la semaine prochaine, mais a été avancée à cet après midi, 15h. Les ministres vont se réunir par vidéo conférence. Voici ce qu'ils pourraient annoncer à l'issue de cette réunion.

Une réunion du comité de concertation a finalement lieu ce vendredi à partir de 15h, par vidéoconférence. Il devrait y avoir une conférence de presse (avec le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke) à l’issue de la réunion, même s'il n'y a aucune confirmation officielle pour le moment. Il est impossible d’anticiper la tournure que pourrait prendre ce comité de concertation : la nature des décisions dépendra de la dernière analyse de chiffres, présentés par le commissaire au Coronavirus Pedro Facon, en début de réunion. Ce sont les chiffres épidémiques consolidés de mardi.

A partir de la là, trois scénarios possibles :

1. Si ces chiffres confirment la remontée fulgurante des cas de lundi, les chefs de gouvernements pourraient décider de postposer certains assouplissements prévus pour les deux semaines qui viennent.

2. Toujours dans le cas de mauvais chiffres, ils pourraient même imposer une série de mesures de précaution supplémentaires.

3. Si ces chiffres sont moins alarmants que lundi, l’idée de se contenter de prévoir une réunion la semaine prochaine, pour continuer à observer la situation, a été évoquée.

Des changements pour les écoles ?

Selon l’analyse des nouveaux chiffres, le retour à temps plein des élèves de 3ème et 4ème secondaire, prévue le 29 mars, pourrait être reportée après les vacances de Pâques, le 19 avril, comme les classes de 5ème et 6ème. La Flandre envisage de son côté d’imposer le masque aux élèves à partir de 10 ans (contre 12 actuellement). Côté francophone, on pourrait recommander la mesure sans l’imposer : une réunion de la ministre de l’éducation en Fédération Wallonie Bruxelles avec les acteurs du secteur, cet après-midi, en parallèle du comité de concertation, doit trancher. A noter qu’il n’est pas question de fermer les écoles dès lundi, contrairement à des rumeurs relayées par certains médias et des ballons d’essai lancés jeudi matin par certains ministres.

Un déconfinement ajourné ?

Le report de certaines mesures d’assouplissement du 1er avril est également sur la table : réouverture des parcs d’attraction, de petits événements culturels et sportifs de plein air, etc… La nouvelle date fixée pourrait être le 19 avril, selon Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Wallonie, sur les antennes de la RTBF.

Quelles mesures supplémentaires ?

La fermeture de centres commerciaux ou des métiers de contact a été évoquée par quelques ministres parmi les plus prudents du gouvernement fédéral. Mais il ne s’agit que d’une hypothèse, qui s’oppose au refus de plusieurs partis autour de la table. "Pas de yoyo dans les mesures", a ainsi préconisé Elio Di Rupo jeudi soir.

Les chiffres sont-ils vraiment alarmants ?

Ils sont en hausse, indiscutablement. Le double de cas de contamination - 5.000 en seul jour lundi dernier - par rapport aux jours de la semaine passée. Le cap franchi des 200 nouvelles admissions en hôpital, par jour, et le volume de patients en soins intensifs qui grimpe à 500. Des patients, qui vont occuper ces lits pendant plusieurs semaines, ce qui risque, à terme, si ces services continuent de se remplir, de provoquer l’annulation d’autres opérations délicates, dans nos hôpitaux. Ces chiffres ne sont pas des records. Ils ne signifient pas que nos hôpitaux sont saturés. Mais ils ont grimpé très vite, et c’est cette hausse rapide qui a alerté nos gouvernants jeudi.

Pour l’anecdote, sachez que dans les couloirs du gouvernement fédéral, on dit que cette réunion a lieu en vidéoconférence, pour donner l’exemple aux entreprises et leurs employés, et promouvoir l’idée du télétravail, rendu obligatoire depuis un an dans notre pays.