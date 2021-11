Un comité de concertation se tient aujourd'hui: la limitation des activités plus risquées est évoquée

Un Comité de concertation a lieu ce vendredi à 8h. Celui-ci se penchera sur la situation sanitaire, alors que les contaminations au Covid-19 ont atteint lundi un chiffre record depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

Cette réunion, convoquée à 8h du matin, se tiendra à peine une semaine après le dernier "codeco" à l'issue duquel les ministres des différents niveaux de pouvoir avaient convenu de se revoir... l'année prochaine. Il était alors question d'étendre le port du masque et le télétravail, d'assortir le Covid Safe Ticket d'autres mesures et d'insister encore sur les mesures de précaution.

Objectif de ce comité de concertation, qui réunit les chefs des différents gouvernements du pays et les vice-premiers ministres du fédéral: diminuer la pression sur les hôpitaux et particulièrement les soins intensifs. "Aujourd’hui quand on regarde le taux d’occupation en soins intensifs, quand vous voyez que la situation y est pire que dans le pire scénario que les experts nous avaient proposé il y a quelques semaines, il faut entrer en action. Nous allons évaluer la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui", avait indiqué le Premier ministre à la Chambre ce jeudi.

Selon nos informations, plusieurs pistes sont à l'étude:

Limiter les activités les plus risquées

La limitation des activités les plus risquées est évoquée par le ministre fédéral de la Santé. Ils s'agit de toutes les activités d’intérieur où l’on ne peut pas rester assis qui risquent bien d’être interdites dans l’immédiat. "Je plaiderai pour des règles fortes qui entreront en vigueur immédiatement. On ne peut pas attendre", a souligné le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Les événements et les discothèques, fermées jusqu’octobre, sont dans le viseur, depuis le rapport des experts qui conseillent le gouvernement. Et ce, malgré les mesures de précaution qui se sont multipliées dans ces établissements.

Selon L'Echo et De Tijd, le commissaire Corona propose une série de mesures qui rappellent certaines restrictions imposées dans le passé: quatre personnes à table dans l'Horeca et fermeture à minuit, faire ses courses seul, la pratique sportive en intérieur autorisée mais sans public, etc. Le plus gros tour de vis concernerait le secteur de la nuit puisqu'il est question d'interdire des activités où les gens ne sont pas assis et se déplacent sans qu'il soit possible de garantir le port du masque.

Le renforcement d’un outil supplémentaire (en plus du masque, du CST, des gestes arrières et d’hygiène) est évoqué pour garder un maximum d’activités : une plus grande obligation de se soumettre à des tests rapides avant des activités sociales.

Sur la table également, des mesures concernant les enfants : n’autoriser les enfants qu’à se rendre aux cours avec masque dès 9 ans dans toutes les écoles du pays. Ce qui signifierait la suppression des activités extérieures (voyages scolaires) mais aussi extrascolaires (activités culturelles, sportives et de jeunesse des enfants en dehors de l’école).

Soulager les hôpitaux

À la tribune de la chambre, le Premier ministre a évoqué des mesures d’allègement de la charge du personnel soignant. ll pourra s’agir de soulager le personnel des hôpitaux de ses obligations administratives, temporairement, pour qu’il puisse se concentrer sur les actes médicaux.

Booster la vaccination

L’administration de la dose de rappel du vaccin anticovid devrait s’accélérer dès les jours qui viennent. Objectif: administrer cette 3ème dose à 3,4 millions de personnes d’ici la fin de l’année (contre 1,2 qui l’ont reçue jusqu’ici depuis octobre). L’ouverture à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans dès cette fin d’année est également probable.