Un mannequin a vendu sa virginité pour 2,2 millions de dollars: un footballeur de Munich faisait partie des enchérisseurs

Mahbuba Mammadzada est un mannequin de 23 ans qui fait parler d'elle pour une raison surprenante. La femme originaire d’Azerbaïdjan vend sa virginité aux enchères pour "rendre sa mère fière". Elle dit avoir pris cette décision pour pouvoir s'installer aux Etats-Unis avec sa génitrice. Pour atteindre son but, elle a fait appel une agence d'escort girls allemande, car dans ce pays, il est autorisé de commercialiser ses rapports sexuels. "Je veux acheter une maison pour ma mère et moi, pour que nous ayons enfin notre propre toit. J’aimerais voyager autour du monde, vivre aux États-Unis et continuer ma carrière de mannequin", a confié la jeune femme.

Mahbuba Mammadzada a été jusqu'à fournir un certificat médical pour prouver sa virginité. L’enchère aurait été remportée par un politicien japonais. Le riche asiatique était suivi de près par un avocat anglais et un footballeur de Munich, révèle le Mirror. Les identités des trois hommes n'ont pas été dévoilées.



Le mannequin espère également trouver un sugar daddy pour l'entretenir en lui donnant 30.000 euros chaque mois.



