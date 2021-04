Une pétition, signée par plus de 27.000 personnes, demandant la suppression des chevaux dans la police pour défendre le bien-être animal circule depuis les événements du Bois de la Cambre.

Des citoyens avaient déjà manifesté leur inquiétude sur le sort des animaux le jour du rassemblement au Bois de la Cambre. Sur leurs pancartes, elles sont une poignée à demander aux forces de l'ordre de maintenir chevaux et chiens en sécurité. Depuis, elles sont plus de 27.000 personnes signataires d'une pétition.

Parmi elles, la députée bruxelloise indépendante et militante de la cause animale, Victoria Austraet: "Je pense que de manière vraiment générale et globale, on doit vraiment repenser la position de l'animal dans notre société. Et le fait qu'on l'utilise toujours comme un objet, comme un outil, ici en l'occurrence les chevaux et les chiens ont été utilisés comme bouclier ou comme arme, et c'est ça qui est gravement décrié, qui est remis en question dans la pétition".

Les signataires de la pétition précisent que leur action n'est pas dirigée contre la police, mais disent avoir été choqués par les images de ces chevaux mis à mal. Sept d'entre eux ont d'ailleurs été blessés et ont dû être examinés par les vétérinaires.

La police peut-elle se passer de sa cavalerie?

Alors, la police peut-elle se passer de sa cavalerie? Ils sont 120 au total. Des cavaliers mandatés pour de la surveillance et rétablir l'ordre public. L'usage est réglementé par la loi mais la police fédérale affirme que les chevaux n'interviennent jamais en première ligne.

La cavalerie de la police fédérale a souvent été remise en question. Alors qu'elle devait disparaître, faute de moyens suffisants, elle a finalement été maintenue en 2016.

Enfin, la police n'a pas souhaité faire de commentaires sur la pétition actuellement mise en ligne.