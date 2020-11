Votre bus TEC est suivi d'un autocar privé? C'est normal: les explications

Une centaine de bus privés arrivent en renfort dès ce lundi sur une dizaine de lignes des TEC.

Des dizaines de lignes sont renforcées dès aujourd'hui sur le réseau TEC. Objectif : dédoubler certains parcours sensibles pour mettre aux voyageurs de se déplacer sereinement, et donc, désengorger les lignes. Les Tec fait appel à une centaine d'autocars privés. Concrètement, comment tous ces renforts vont-ils s'organiser sur le réseau pour tous les navetteurs ? Pour vous, rien ne change. Rendez-vous comme d'habitude à votre arrêt habituel à l'horaire indiqué. Stéphane Thiry, porte-parole des TEC, développe: "Si le bus est trop chargé, un signe sera fait aux voyageurs pour l'inviter dans l'autocars qui sera juste derrière."

Le bus du TEC et l'autocar privé bien identifié se suivent tout au long du parcours. L'autocar sera identifiable avec un logo "TEC" sur son flanc et le numéro de la ligne du bus duquel il vient en appui. A bord de l'autocar, les règle sont les mêmes: titre de transport pour tout le monde et masque obligatoire dès 12 ans. Ces renforts seront analysés chaque semaine en fonction de la fréquentation qui a déjà été évaluée aux endroits-clés. La mesure est d'application jusque fin d'année. Elle sera réévaluée fin d'année pour la mettre en place ou pas jusqu'en juin.

600 bus livrés, 395 chauffeurs recrutés, ticket sur smartphone en 2021



Par ailleurs, la flotte du TEC va s'élargir en 2021 et sera doté de plus de 600 nouveaux véhicules, annonce Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC dans les titres Sudpresse lundi. Des recrutements sont aussi à l'agenda ainsi qu'un billet sur smartphone.



"Le gouvernement wallon nous l'a confirmé nous allons pouvoir nous faire livrer, à partir de 2021, plus de 600 nouveaux véhicules, soit 430 bus standards, 120 articulés et 60 autocars. Nous avons besoin de ces derniers pour nos 21 lignes Express", chiffre Thiery.

Jusqu'à présent, ces liaisons Express étaient sous-traitées à des exploitants privés et l'idée est d'en réintégrer au sein du TEC, est-il expliqué. "Après avoir engagé 346 conducteurs en 2020, nous allons en recruter 395 supplémentaires en 2021", annonce encore Stéphane Thiery. "Ils remplaceront le personnel partant à la retraite et serviront à nos besoins accrus à la suite du renforcement de l'offre". Au premier trimestre de 2021, la TEC va en outre implémenter une formule, le M-ticketing, pour permettre à l'usager de voyager grâce à son smartphone, sans avoir de carte Mobib, fait part le porte-parole.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 23 novembre?