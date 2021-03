Yves Van Laethem: les chiffres toujours tous dans le rouge, MAIS la hausse des nouveaux cas ralentit

(c) RTL INFO

Ce mardi matin se tenait la conférence de presse traditionnelle du centre de crise du coronavirus en Belgique au cours de laquelle a été exposée la situation de l'épidémie. "Les chiffres sont dans le rouge. Ils le sont encore tous. Avec un impact sur les soins intensifs qui augmentent jour après jour", a commencé Yves Van Laethem avant de préciser qu'il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles. En effet, la hausse du nombre de nouvelles infections ralentit. Mais en revanche le nombre de patients qui s'accumulent aux soins intensifs préoccupent. "C'est la 5e semaine consécutive de hausse. On pourrait atteindre le seuil des 1000 patients (au-delà, on considère que les hôpitaux sont saturés) au 10 avril. Cela nous laisse donc une dizaine de jours" pour inverser la tendance, a déclaré Yves Van Laethem.

"On devrait petit à petit, avec la diminution de la hausse du nouveau cas, arriver à un plateau. Ce plateau pourrait ensuite mener à une baisse, un long maintien ou pire une hausse. Tout dépendra de nos comportements", a encore dit Van Laethem qui a répondu plus tard à la question de savoir si on pourrait atteindre le pic de la troisième vague en cette fin de semaine.