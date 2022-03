Les éleveurs des Cantons de l'Est appelés à la prudence après des attaques de loup

(Belga) Les propriétaires de bétail installés dans l'est de la province de Liège doivent rester vigilants ces prochaines semaines après le signalement d'attaques d'un loup issu de la meute du Limbourg. Les experts estiment que l'animal va quitter définitivement cette zone, peu propice à une installation durable, dans les jours ou semaines à venir. "En attendant, nous conseillons aux propriétaires de troupeaux d'être vigilants et, si possible, de ne pas sortir trop rapidement leurs animaux en prairie", avertit mercredi dans un communiqué le Service public wallon (SPW) de l'Environnement.

Le risque est surtout présent dans les communes de Baelen, Bullange, Bütgenbach, Dison, Eupen, Jalhay, La Calamine, Limbourg, Lontzen, Malmedy, Raeren, Thimister-Clermont, Verviers, Waimes et Welkenraedt, la plupart de ces entités étant déjà situées dans une zone fréquentée par d'autres loups appartenant à la meute des Hautes Fagnes. Des attaques récentes sont cependant attribuées à un jeune adulte, en quête d'un nouveau territoire pour constituer sa propre meute. Les signalements concernant ce "mâle dispersant", provenant de la meute du Limbourg, le localisaient en janvier à Sart-Lez-Spa (Jalhay), Elsenborn (Bütgenbach) et Elsaute (Thimister-Clermont), puis, le 5 février, en Allemagne à Esch, à une trentaine de kilomètres de la frontière belge. On pensait que le loup en question avait alors quitté définitivement la Belgique mais de nouvelles attaques sur bétail, attribuées au même prédateur, ont été perpétrées du 10 au 22 février à Welkenraedt, Jalhay, Baelen et Raeren. Deux autres cas sont encore à l'instruction (Sourbrodt et Stembert). Le SPW recommande aux éleveurs de garder les moutons en étable si possible ou de contacter Natagriwal (prevention.loup@natagriwal.be) pour obtenir des filets électrifiés en prêt. (Belga)