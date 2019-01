Pairi Daiza accueille des ours bruns américains (vidéo)

Des ours bruns américains viennent d'arriver à Pairi Daiza. Actuellement en hibernation, ils pourront être admirés par le public dès le 6 avril dans la nouvelle zone "The Last Frontier", annonce le parc animalier de Brugelette vendredi sur Twitter, sans préciser le nombre de nouveaux arrivants.

Etendu sur huit hectares, "The Last Frontier" accueillera également des loups, des élans et des otaries stellaires. "Des artistes canadiens sont venus en Belgique pour créer des totems originaux pour le domaine", explique Mathieu Goedefroy, porte-parole de Pairi Daiza.

Un hôtel et des logements individuels se déploieront par ailleurs sur le site. Le parc animalier rouvrira ses portes pour une nouvelle saison le 6 avril prochain.