Une cigogne tue un cigogneau en Moselle: la scène a été filmée par une webcam, les internautes choqués (vidéo)

Sa mort a ému des centaines d'internautes: un cigogneau a été attaqué samedi dans son nid en Moselle par une cigogne, une scène captée par une webcam très prisée des amateurs qui documente la vie de la nichée.



L'attaque s'est produite samedi à 05H30, selon des images visible sur Youtube où l'on voit une cigogne se poser sur les bords du nid, installé sur la cheminée de la mairie de Sarralbe, commune à la lisière de l'Alsace. On y aperçoit trois cigogneaux sans leurs parents.



Pendant plusieurs minutes, la cigogne étrangère s'acharne à coups de bec sur deux jeunes, le troisième faisant opportunément le mort. Elle finira par en tuer un, avant de s'envoler.



En piteux état, les deux survivants ont été secourus par les pompiers, selon France Bleu Lorraine Nord, puis soignés par la clinique vétérinaire de Sarralbe. "Nous avons pris en charge les deux cigogneaux survivants après l'attaque d'une cigogne étrangère" et ils "seront remis au nid après quelques soins", a indiqué l'établissement sur sa page Facebook.

"Oublions cette horreur !"



Les deux jeunes ont pu regagner leurs pénates dès dimanche en fin d'après-midi, selon la page Facebook "Webcam-Sarralbe Télé Cigogne", qui documente régulièrement la vie de la nichée et poste une photo des "rescapés (...) de retour au nid".



Selon France Bleu Lorraine Nord, ce dernier avait fait l'objet peu auparavant d'une attaque d'un autre couple de cigognes qui avait probablement perdu sa nichée et avait contraint les parents à fuir, laissant les trois jeunes sans défense.



La webcam de Sarralbe étant très populaire parmi les amateurs de cigognes, beaucoup ont remarqué l'attaque, laissant de très nombreux commentaires choqués sur les réseaux sociaux, certains en italien ou en anglais.



"Let's forget that horror!" ("Oublions cette horreur!"), écrit ainsi l'un d'eux sur la page "Webcam-Sarralbe Télé Cigogne". Une autre se dit rassurée "que les 2 petits (soient) avec leurs parents".



La webcam, dont les images sont visibles à l'adresse www.sarralbe.fr/cigognes, a été installée en 2017, puis remplacée en 2021 par une nouvelle "caméra sonore", selon le site de la mairie. Désactivée après l'attaque, elle ne fonctionnait toujours pas dimanche en début de soirée.

Attention, les images qui suivent peuvent choquer