Coronavirus: "Le groupe sanguin A pourrait être considéré comme un groupe à risque"

Certains groupes sanguins seraient-ils plus susceptibles que d’autres d’avoir le Covid? Dans C'est pas tous les jours dimanche, la question est à nouveau sur la table.

Une question qui a beaucoup été posée, c’est la question du groupe sanguin. Notre groupe sanguin aurait une influence sur le fait d’attraper le virus ou pas. Au début de la pandémie, on a dit que le groupe O était moins contaminé. A-t-on une confirmation par rapport à cela? Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre, répond.

"C’est une information qui effectivement apparaît depuis le début de l’épidémie. On va le dire d’une autre manière: c’est le groupe A qui est le plus à risque. Maintenant, il y a une publication tout à fait récente qui démontre que la protéine du virus s’attache mieux au groupe A, aux antigènes A, qui, pour des raisons qu’on ne connaît pas, se trouve à la surface des cellules pulmonaires. Donc, vous comprenez tout de suite le lien. Si vous êtes du groupe A, vous avez l’antigène A sur vos cellules pulmonaires. La protéine s’attache et vous avez une plus grande ineffectivité. Donc, les groupes A pourraient être considérés comme un groupe à risque."