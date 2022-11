Il règle ses comptes avec Georges-Louis Bouchez en direct: le président de l'Open VLD compare les critiques du MR à l'extrême droite

Vendredi après-midi, Alexia Bertrand a prêté serment devant le Roi. Désormais, l’ancienne députée bruxelloise MR occupe le poste de secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs. Elle remplace Eva De Bleeker (Open Vld, libéraux flamands), qui a démissionné après une erreur de calcul dans le budget 2023.

Le poste revenait aux libéraux du nord du pays, Alexia Bertrand a donc dû changer de parti. Cette nomination a fait réagir au sein du Mouvement Réformateur.

Pourquoi avoir attribué un poste dévolu à l’Open Vld à une députée MR? Les deux partis s’entendent-ils toujours?

Le nouveau président de parti d’Alexia Bertrand, Egbert Lachaert, a été interrogé dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche. L'interview a tourné au règlement de compte. Le président de l'Open VLD a dénoncé les attaques au parlement des libéraux francophones contre les ministres de son parti.

Ce n'est pas acceptable

"Les dernières semaines et les derniers mois, il ne faut pas le nier, il y a beaucoup de tensions, surtout au sein du parlement fédéral. La semaine passée, il y a eu des déclarations de Marie-Christine Marghem (MR) vis-à-vis du Premier ministre qui était très personnelle sur l'énergie et le dossier nucléaire", a d'abord indiqué Egbert Lachaert. "Parfois, les ministres du MR ont des dossiers difficiles aussi. Mes députés ne vont pas attaquer nos confrères du MR. Donc ça ne va pas, ce n'est pas acceptable", a-t-il ajouté.

D'une manière qui est presque copiée-collée du Vlaams Belang

Le président de l'Open VLD ne s'est pas arrêté là. Il est revenu sur les échanges survenus lundi au sein de la commission Justice et Affaires intérieures. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), se trouvait alors dans une position difficile suite au décès de Thomas, le policier attaqué à Schaerbeek récemment. "C'est un dossier très délicat, il ne faut pas jouer ça populiste. Et à ce moment-là, je vois quelques députés qui attaquent vraiment notre ministre d'une manière qui est presque copiée-collée du Vlaams Belang (NDLR: extrême droite flamande). Ça ne va pas. Là je l'ai dit quand même à mon confrère Georges-Louis Bouchez, que ses déclarations vis-à-vis de notre ministre, ça rend (crée) des tensions. Et ça me fait mal au coeur. Je veux qu'on fasse des réunions dans le futur pour que ça ne se passe plus. Je veux que ça s'arrête parce que ça, ce n'est plus acceptable", a-t-il conclu.

Le MR et l'Open VLD sont pourtant des partis frères, deux partis libéraux, l'un au sud et l'autre au nord. Jusqu'en 1972, ils étaient d'ailleurs unis au sein d'une seule et même formation pour l'ensemble du royaume: le Parti de la liberté et du progrès (PLP).