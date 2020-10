Petra De Sutter, est la première ministre transgenre en Europe: "Je ne veux pas être jugée sur cet aspect-là"

Fraîchement élue ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter s'est confiée sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, ce dimanche 4 octobre. La ministre a défendu un "gouvernement très inclusif et très divers". "Il y a un mix d'expériences et de nouveaux talents. Je pense que c'est un message que les 7 partis ont voulu donner", a-t-elle indiqué.

Après avoir changé de genre en 2004, l'écologiste néerlandophone transgenre, Petra De Sutter, est devenue ainsi la première ministre transgenre en Europe. Dans des journaux du monde entier, sa nomination a été rapportée. Comment réagit-elle face à cela? La ministre répond au micro de Christophe Deborsu. "Je suis contente de voir qu'en Belgique, ce n'était pas une affaire dans les journaux, on n'en parlait pas. Cela montre que dans notre société, nous sommes au stade où ceci n'est pas exceptionnel. Malheureusement dans beaucoup de pays dans le monde, il y a beaucoup de discrimination, d'homophobie et de transphobie. Le débat se passe dans ces pays-là pour l'instant", a-t-elle indiqué.

Mais pas question pour elle d'être réduite au pan de son histoire personnelle. "D'un côté, je ne veux pas être jugée sur cet aspect-là qui fait partie de mon histoire personnelle et de mon identité. C'est très réducteur. Je veux être jugée sur ce que je vais faire et ce que je dis. Sur ça, on peut discuter. D'un autre côté, je vois que beaucoup de gens me voient comme un exemple dans le combat anti-discriminatoire. Je veux bien jouer ce rôle car il peut aider les gens dans le combat contre la discrimination", a-t-elle indiqué.

J'aime l'idée d'une Belgique qui travaille de façon efficace

Dans une interview donnée à la télévision flamande, la nouvelle ministre avait assuré que ce gouvernement était la "dernière chance pour la Belgique". "Ce gouvernement est composé de 7 partis, 4 groupes politiques, qui croient qu'il y a encore un avenir pour ce pays et que c'est vraiment notre chance à prendre pour les 5, voire 10 ans à venir pour changer le cap pour ce pays et lui donner un autre avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents et qui disent croire de nouveau en la politique", a-t-elle indiqué. Avant d'ajouter: "J'aime l'idée d'une Belgique qui travaille de façon efficace. Il y aura une réforme d'Etat".