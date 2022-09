Steve, handicapé et père de 5 enfants, ne s'en sortait plus: il pourra finalement étaler ses paiements

C'est la belle histoire du jour. Nous vous parlions hier sur RTL INFO de la situation énergétique délicate de Steve.

Cet habitant de Mons est en situation de handicap. Sous la mutuelle, le père de 5 enfants a droit au tarif social. Il s'agit d'une "mesure destinée à aider les personnes ou les ménages qui appartiennent à certaines catégories d'ayant droit, à payer leur facture d'énergie". Ce tarif permet de diminuer la facture.

Mais même dans ce cas, l'homme ne s'en sort pas, car il a un arriéré. Il doit payer 515 euros par mois. La facture d'énergie de Steve est plus haute que ce qu'il paie pour son logement. "J'ai demandé un report d'un mois pour payer une facture en retard, mais on ne me donne pas ce report", expliquait-il le week-end dernier sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. "Et je n'ai pas de factures de retard, c'est seulement le décompte", précisait le père de famille qui est chez Luminius.

Ce lundi, après une intervention de la rédaction de Radio Contact auprès de Luminus, la situation s'est décantée. Steve pourra finalement étaler son paiement. Une séquence à voir dans la vidéo en haut de l'article.

"Un grand merci. Ça me touche beaucoup. Je n'ai pas de mots", a réagi Steve.