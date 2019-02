Theo Francken à Verviers: la bourgmestre Muriel Targnion a-t-elle "chauffé" les manifestants? (vidéo)

Theo Francken, l’ex-secrétaire d’Etat à la Migration, était attendu mardi soir dernier à Verviers pour une conférence portant sur son livre "Continent sans frontières". Mais le député N-VA n’a pas pu arriver jusqu'à la salle réservée pour lui: un groupe de manifestants lui en a empêché l’accès. Au milieu de la foule, se trouvait la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, dont la présence a fait polémique.





"Un bourgmestre a les libertés les plus fondamentales, comme tout citoyen, de manifester"



Ajourd'hui, dans C'est pas tous les jours dimanche, elle s'explique: "Je me suis fait assister depuis mardi par un cabinet d'avocats en droit administratif des plus performants de Belgique, et effectivement, un bourgmestre a les libertés les plus fondamentales, comme tout citoyen, de manifester, et d'ailleurs il a ce droit-là, même sans devoir mettre un bourgmestre faisant fonction, parce que le bourgmestre est chef administratif de la police, mais pas chef opérationnel, c'est bien le chef de corps qui doit maintenir les opérations sur le terrain, et pas le bourgmestre qui doit être appelable s'il y a une catastrophe qui se passe, et là, évidemment, j'avais pris toutes les mesures avant pour organiser cette manifestation. Je dois dire que le principe qui m'a animé depuis le début – on a appris qu'il y aurait cette conférence le vendredi – était la liberté d'expression".





"Je suis contre monsieur Francken et ses idées"



Pourtant, la bourgmestre disait, dans les colonnes de l'Avenir, être contre Theo Francken et sa venue, rappelle Christophe Deborsu: "Je suis contre monsieur Francken et ses idées". Mais elle conteste s'être opposée à sa venue à Verviers: "Non, puisque j'ai autorisé la conférence, et j'ai autorisé la manifestation, parce que c'est le principe qui m'anime, la double liberté d'expression, ceux qui veulent venir s'exprimer dans une salle privée, qui est l'hôtel Verviers, et j'ai même mis un service policier pour maintenir l'ordre public".





La bourgmestre a-t-elle chauffé les manifestants?

La bourgmestre de Verviers se défend d'avoir "chauffé" les manifestants, s'adressant directement au présentateur de C'est pas tous les jours dimanche: "Vous ne me connaissez pas bien, mais je suis réputée pour être quelqu'un de très calme, de très pacifique, et j'ai condamné le soir le même, à l'occasion de ce mot, que je n'aurais pas dû dire [connard, ndlr], les manifestants de gauche radicale qui ont commencé à faire les violences. Je condamne absolument les violences et le principe qui m'a animée, c'est la liberté d'expression".