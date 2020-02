Le rêve de Mourad, un Molenbeekois policier et auteur de scénario: son film avec Florence Foresti et Michaël Youn sort bientôt

C'est une vraie belle histoire à la belge : celle de Mourad Dhoir, un Molenbeekois d'origine. Il est agent à la police fédérale dans la vraie vie, mais il est aussi auteur de scénarios.

Le dernier en date a été utilisé par Olivier Van Hoofstadt (réalisateur de Dikkenek) dans un film qui sortira le 26 février : Lucky.

Au casting, on retrouve Michaël Youn, Florence Foresti et Fred Testot, entre autres. L'histoire parle de Willy et Tony, deux amis endettés qui ont une idée folle pour s’en sortir financièrement : voler un chien de la brigade des stups pour retrouver un stock de cocaïne. Mais tout ne se passe pas comme prévu et les deux compères devront s’en remettre à Caro, la plus corrompue des flics, interprétée par Florence Foresti.

Lucky a été présenté en avant-première le 25 janvier dernier sur la Grand Place de Bruxelles, en présence d’un millier de personnes.

Il rêvait d'être policier et...

Enfant dans son quartier de Molenbeek, Mourad rêvait de devenir policier, ce qu'il a concrétisé à l'âge adulte. Mais il avait d'autres ambitions. "J'ai toujours été un grand passionné de poésie et d'écriture", confie-t-il.

Il a un univers bien à lui, un peu en décalage avec les jeunes de son âge : "Je suis une petit peu de la vieille école, Les tontons flingueurs, tout ça. J'ai grandi dans tout ça". Il est également fan de séries policières comme Magnum et autres Rick Hunter.

Il y a 10 ans, il écrit un scénario qu'il soumet à Olivier Van Hoofstadt. Le scénario devient un court-métrage et est présenté à Cannes en 2016. Une amitié naît alors entre les deux hommes et Olivier pousse Mourad à l'écriture, jusqu'à ce scénario. Cette fois, le réalisateur en fait un long-métrage.

Aujourd'hui, les 2 projets de vie de Mourad se sont réalisés et il pense souvent à tous les jeunes en quête de leur propre rêve : "Ce que je veux leur dire c'est d'y croire, de continuer. Il faut croire en ses rêve".