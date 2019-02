Palmarès du 34e Festival International du Film de Mons

(Belga) Palmarès de la 34e édition du Festival International du Film de Mons qui s'est clôturée vendredi au Théâtre Royal de Mons.

Grand Prix du Festival: "The Most Beautiful Couple", de Sven Taddicken. Prix de la Mise en scène: "Night comes on", de Jordana Spiro. Prix du scénario: "Jellyfish", de James Gardner. Prix d'interprétation: "The Most Beautiful Couple", de Sven Taddicken, pour Maximilian Brückner, Luise Heyer, Jasna Fritzi Bauer et Florian Bartholoma. Prix Jury Cineuropa: "Jellyfish", de James Gardner. Prix du public de la Ville de Mons: "Marche ou crève", de Margaux Bonhomme. Prix BeTV: "C'est ça l'amour", de Claire Burger. Prix du meilleur court-métrage: "Vihta", de François Bierry. Prix de la critique belge: "Accord Parental", de Benjamin Belloir. (Belga)