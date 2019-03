Les tests de Mathieu: cette imprimante se transforme en livre pour passer "inaperçue" sur une étagère

Avis à tous ceux qui vivent en appartement, ou qui n'ont pas l'opportunité de consacrer une des pièces de leur maison à un bureau: le fabricant HP a pensé à vous en sortant la Tango X.

Il s'agit d'une imprimante ayant la particularité d'être très discrète, et surtout équipée d'une couverture qui peut la camoufler en grande partie. "Fermée", cette Tango X ressemble de loin à un (très gros) livre, et peut donc être déposée sur un meuble dans une pièce de vie sans gâcher votre décoration.

C'est même un bel objet finalement, et les petites LED de couleurs différentes (en fonction de l'état de l'imprimante) lui donne un côté moderne qui n'est pas pour me déplaire. Sachez cependant qu'on ne peut pas le mettre à la verticale, ce n'est tout simplement pas prévu pour ça.





© Mathieu Tamigniau

Contraintes ergonomiques

La possibilité de la recouvrir s'accompagne sans surprise de quelques contraintes, et elles sont principalement d'ordre ergonomique. Pour utiliser l'imprimante, il faut en effet retirer sa belle couverture en simili jeans, ouvrir le couvercle, puis placer le papier à la verticale au-dessus (il n'y a aucun espace de stockage du papier, il n'y a pas de bac).

Bref, si on imprime régulièrement, on a tout intérêt à ne pas la refermer ni la recouvrir, mais dès lors, c'est une imprimante finalement plus ordinaire, et encombrante: la couverture dépliée, qui sert à accueillir les feuilles imprimées, double la profondeur de l'imprimante, qui passe à environ 50 cm. Et en hauteur, il faudra compter celle de l'imprimante, plus celle des feuilles A4 à imprimer placées à la verticale.

Donc, clairement, la Tango X de HP est destinée à ceux (mais c'est la majorité d'entre nous, finalement) qui impriment de temps en temps: ça ne les dérangera pas de préparer l'imprimante une fois par semaine:

Chère, sauf si vous vous abonnez

Quant aux performances pures de l'imprimante, elles sont tout-à-fait correctes pour du jet d'encre. Comptez environ 1 minute 30 pour une photo 10 x 15 cm, et 15 pages par minute en noir et blanc (12,5 avec couleurs). La qualité est classique: suffisante pour du texte, assez décevante pour des photos.

Hélas, et c'est le défaut des imprimantes à jet d'encre, les cartouches coûtent cher (une trentaine d'euros pour la 303 XL noir, une quarantaine pour la cartouche rassemblant les 3 couleurs). Le coût par page dépasse donc les 10 centimes, ce qui est assez élevé.

Il est cependant possible de souscrire à l'abonnement HP Instant Ink (envoi mensuel de cartouche et récupération des vidanges), mais cela suppose une utilisation relativement intensive, or ce n'est clairement pas le but de la Tango X. Ceci dit, ça commence à 2,99€ par mois pour 50 impressions (donc 6 centimes la page), et l'imprimante prévient HP quand le niveau d'encre approche de la limite, envoyant automatiquement des nouvelles. A vous de faire vos calculs.





Une application bien faite, mais Android reconnait vite l'imprimante

Le plus simple pour configurer cette imprimante, c'est de passer par l'application pour smartphone, HP Smart. Ensuite, après l'installation d'un plug-in d'impression supplémentaire pour Android, vous pourrez sans souci lancer une impression à partir d'un smartphone, ou plutôt d'un document consulté sur le smartphone.

Inutile de passer chaque fois par l'application, même si celle-ci est bien faite et permet entre autres d'imprimer les photos du smartphones (avec option de recadrage).





Conclusion

La Tango X est l'imprimante idéale pour ceux qui n'ont pas de bureau, qui cachent leur ordinateur portable dans un tiroir du salon. La solution de HP trouvera toute sa place sur une étagère, dissimulée derrière sa couverture élégante et discrète. Attention toutefois à prévoir suffisamment d'espace en hauteur et profondeur pour ne pas devoir la déplacer à chaque utilisation.

A 184€ en boutique belge, elle n'est pas l'imprimante qui offre le plus de fonctionnalités, il faut le reconnaitre (il n'y a pas de scanner, c'est juste pour imprimer à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone). Mais les performances sont dans la moyenne et surtout, c'est clairement la plus belle imprimante qu'on ait jamais pu installer…