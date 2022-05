Les tests de Mathieu: POCO, le smartphone "tuné" avec des boutons… rétractables

A 599€, le POCO F4 GT est l'un des premiers prix pour s'offrir une fiche technique haut de gamme. Mais ça passe par un design discutable et des options plutôt inédite. On fait connaissance avec une marque issue de l'univers Xiaomi, géant chinois de l'électronique.

Comme si Xiaomi n'avait pas assez de modèles dans son portfolio, il a décidé en 2018 de créer une nouvelle marque de smartphones, baptisée POCO. Ce département se dit "indépendant" de Xiaomi, mais il est clairement indiqué Made by Xiaomi Communications sur l'appareil. Il s'agit donc d'une équipe à part, qui commande des appareils aux gigantesques usines Xiaomi, s'occupant du design, de la fiche technique et du marketing. L'idée était au départ de proposer des smartphones avec une fiche technique haut de gamme, quelques concessions, et un prix serré. Mais tout évolue très vite dans le monde du smartphone, et voici arrivé sur mon bureau le POCO F4 GT, dont le prix grimpe à 599€. L'appellation GT fait penser au monde de la voiture de sport ; je pencherais plutôt vers le tuning…

Un look inédit et assez niche

Sur un marché très concurrentiel, il faut savoir se démarquer. Il y a donc forcément de la place pour les smartphones au look un peu plus tape à l'œil. Les smartphones Xiaomi paraissent étonnamment sobres à côté de ceux de POCO. Le F4 GT a des motifs géométriques dans le dos, qui rappellent le monde du gaming. Idée accentuée par la lumière (rouge quand la batterie est en charge, puis jaune, bleue ou verte) qui surligne les traits du bloc de capteurs photo et les inscriptions "freezing speediest" (en gros: le plus rapide). Juste en-dessous de ce bloc d'optiques, un flash en forme d'éclair !

Comme si ça ne suffisait pas, POCO a ajouté une option plutôt étrange: des boutons rétractables sur la tranche droite, mais qui nécessitent des interrupteurs de taille similaire pour changer de position. Dès lors, pourquoi ne pas avoir laisser ces boutons apparents en permanence ? Une fois sortis, ces boutons servent de raccourcis (appareil photo, torche), mais ils peuvent aussi émettre du bruit et de la couleur sur l'écran (amusant, mais sans intérêt). Si vous jouez à des jeux vidéo, ils peuvent servir de bouton dédié, mais c'est aléatoire, ça dépend des jeux et a priori, dans le monde du mobile, tout est pensé pour le tactile…





En dehors de cet aspect particulier, je trouve cependant que l'ensemble affiche un design un peu vieillot et maladroit, pas très raffiné, tant au niveau du châssis que des faces avant et arrière, non courbées.

Une grosse fiche technique… et une charge à 120W !

C'est une constante chez POCO, marque encore peu connue en Belgique car Xiaomi commence seulement à communiquer correctement dans notre pays: la fiche technique est alléchante, mais la qualité des photos est moyenne. C'est toujours le cas avec le F4 GT.

Du côté des bonnes nouvelles, on a LA puce haut de gamme du moment, la Snapdragon 8 Gen 1, gravée en 4 nm, qu'on retrouve notamment sur l'Oppo Find X5 Pro ou le OnePlus 10 Pro. Elle est épaulée par 8 ou 12 GB de RAM et 128 ou 256 GB de stockage interne. Tout ce dont on a besoin pour des performances de premier plan dans les applications gourmandes et les jeux.

Nous avons parlé du POCO F4 GT dans le podcast RTL TechTalk:

L'affichage au format un peu moins étroit que d'habitude (on est davantage sur du 16:9 que sur du 21:9) est confortable: une dalle OLED de 6,67" en 2400 x 1080 pixels, avec taux de rafraichissement de 120 Hz (non adaptatif, d'où la consommation accrue d'énergie). J'apprécie les deux vrais haut-parleurs, comme sur le Xiaomi 12, pour une stéréo permettant de mieux profiter des vidéos et de la musique sans écouteurs.

J'apprécie surtout l'effort d'intégrer la charge (et le chargeur, coucou Samsung!) 120W. C'est mieux que les 80W de Oppo et OnePlus, et nettement mieux que ce que proposent Apple et Samsung. En 15 minutes, vous passerez de 0 à 75% de batterie. Et comptez 25 minutes pour une charge complète, un record ! La batterie de 4.700 mAh n'est cependant pas un modèle d'autonomie, et ne dépasse pas une grosse journée d'utilisation.

Enfin, quant au logiciel, on est sur une version légèrement pimpée de MIUI 13 (sous Android 12), la surcouche de Xiaomi. Au menu: un peu plus de personnalisation (icônes, menus, etc)… C'est original et bien foutu, même si parfois un peu encombrant, notamment à cause de l'antivirus qui analyse toutes les applications téléchargées.

Petite déception sur la photo…

Un capteur principal de 64 MP, un très grand angle de 8 MP et un macro de 2 MP: c'est une configuration milieu de gamme. Les pixels ne veulent plus rien dire, on le sait. J'ai donc comparé avec des smartphones un peu plus chers (de 899 à 1299€) et le résultat est sans appel: la différence de prix avec le F4 GT s'explique principalement cette partie photo un peu bâclée. La lumière rentre peu dans les capteurs, laissant rapidement du bruit dans l'image si on est à l'intérieur. Les textures sont vite lissées, floues par moment, même avec une lumière correcte. Il n'y a pas de zoom autre que numérique (donc dans l'image).

Autre concession, bien légitime: aucune certification IP, donc l'appareil n'est pas étanche.

C'est donc clairement LE point faible de ce smartphone, qui a bien d'autres qualités, vous l'avez compris, à commencer par le prix: 599€ pour une fiche technique qui coche la plupart des cases sauf la photo, c'est pas mal !