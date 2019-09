Les tests de Mathieu: Sonos sort pour la première fois de votre maison avec son enceinte intelligente Move

Inventeur de l'enceinte réseau à destination du grand public, l'américain Sonos, pour la première fois, ose mettre un pied dehors. Sa Move (399€) est conçue pour fonctionner parfaitement au fond de votre jardin, même s'il pleut. Et si sa puissante antenne ne capte plus le Wi-Fi, il est possible de passer en Bluetooth. Voici mon verdict après une semaine d'utilisation.

On ne présente plus l'entreprise américaine Sonos. Son slogan "listen better" ("écoutez mieux") résume bien la philosophie du fabricant d'enceintes qui, depuis plus de 15 ans, tente de rendre aussi facile et agréable que possible l'écoute de la musique dans une maison.

Une chose restait constante dans tout le matériel (enceintes, barres de son, amplificateur, sub-woofer) de Sonos: la nécessité de le connecter à un réseau local, donc généralement votre routeur internet, à l'aide d'un câble ou en Wi-Fi. C'était le concept de base, les fondations de toute la technologie de Sonos, au niveau matériel et logiciel.

Et tandis que des dizaines de concurrents, petits et grands, s'engouffraient dans le marché des enceintes Bluetooth, Sonos les regardait de loin, riant sans doute de tous les désavantages de cette technologie de liaison directe entre une source musicale (un smartphone, souvent) et son moyen de diffusion (l'enceinte Bluetooth). Parmi les défauts, rappelons-le, il y a la nécessité de rester dans un périmètre restreint (quelques mètres), le lien constant entre les deux appareils, la musique coupée par les notifications ou tout autre son émanant du smartphone, etc.

Mais Sonos a changé son fusil d'épaule. La raison officielle, on ne la connait pas. Mon avis: la technologie Bluetooth a évolué, devenant plus performante (fiabilité, portée) et moins gourmande en énergie. Les batteries au Lithium ont également fait des progrès en termes de compacité et de performance.







Avant tout, une enceinte réseau (robuste) avec un Wi-Fi boosté

Sonos n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, loin de là. En réalité, sa Move (un verbe qui signifie 'bouger' en anglais) est avant tout une enceinte réseau qui s'ajoute à l'écosystème des autres appareils du constructeur. Elle s'installe comme les autres, à l'intérieur de votre réseau Wi-Fi et à l'aide de l'application qui vient de subir un petit lifting. Bien entendu, elle peut être bougée un peu partout dans la maison, ce qui peut s'avérer bien pratique.

Particularité: la Move est dotée de la meilleure antenne Wi-Fi jamais intégrée par Sonos. Elle peut capter du réseau même dans le fond du jardin, j'ai pu le constater. A environ 15 mètres de la maison (et donc une bonne vingtaine du routeur), elle restait connectée et fonctionnait comme une enceinte réseau autonome, et non une enceinte Bluetooth.

Et dans le fond de votre jardin, elle s'y sentira très bien, même si vous l'oubliez toute la nuit. La Move a été conçue pour supporter l'humidité, le froid, les éclaboussures de piscine, la pluie, les tâches de moutarde. Mais aussi une journée en plein soleil. Bref, elle est très robuste et d'ailleurs certifiée IP56, la plus haute catégorie avant d'être classée 'submersible'. Donc elle ne peut pas prendre un bain, mais résiste à un jet d'eau: si elle est très sale, vous pouvez passer une lavette savonnée puis la rincer sans risque. Sachez également que la base de l'enceinte est renforcée à l'aide d'un caoutchouc très solide. Sonos dit avoir testé des chutes d'une hauteur d'1,80m, et que tout fonctionnait encore après…

Donc la notion de 'Move' est liée à la capacité de l'enceinte à être transportée facilement dans la maison et le jardin, et à résister parfaitement à la vie en plein air…





Du Bluetooth, au cas où (ou pour profiter de YouTube et Netflix)

Mais Sonos, pour que sa Move soit vraiment utilisable n'importe où (dans un grand jardin hors de portée du Wi-Fi, au parc, en vacances), a ajouté la connectivité Bluetooth. Elle doit s'activer à la main, en appuyant sur le petit bouton situé à l'arrière, entre les deux gros. Le LED d'état passe alors du blanc au bleu, pour bien indiquer que la Move ne doit plus chercher du Wi-Fi mais se concentrer sur le Bluetooth (voir photos ci-dessous). Votre smartphone ou tablette peut alors être relié (la première fois, il faut le faire à la main, ensuite c'est automatique, comme toujours avec le Bluetooth).

Dès ce moment, votre smartphone doit se débrouiller pour lui envoyer du son. Il faut donc lancer une application comme Spotify (si vous avez de la 4G ou téléchargé des playlists à l'avance) ; ou jouer les MP3 stockés localement sur votre appareil, pour peu que vous en ayez encore.

Corollaire de cette liaison Bluetooth: on peut désormais utiliser une enceinte Sonos pour profiter d'un son de qualité quand on regarde un film (par exemple sur Netflix, photo ci-dessous) ou un clip (par exemple sur YouTube) sur un smartphone ou une tablette. C'était possible avec AirPlay pour ceux qui avaient un iPhone ou un iPad, c'est désormais possible pour tous les utilisateurs Android grâce au Bluetooth.

Autre corollaire, moins pratique: si vous recevez un message, un appel ou si vous lancez un jeu vidéo, c'est fini la musique…









Une autonomie raisonnable, mais la veille est gourmande

Qui dit sans fil, dit batterie. La Move en contient une dont on ignore les détails techniques, si ce n'est qu'après trois ans, Sonos vous encourage à la remplacer (c'est "facile" à faire mais sans doute pas soi-même car l'assemblage est précis et il n'y a aucune vis) pour qu'elle continue être suffisamment performante. Cela s'inscrit dans la politique de durabilité qui a toujours caractérisé Sonos, depuis ses débuts. Les premières enceintes sorties il y a 10 ans fonctionnent encore, et l'entreprise fabrique et vend toujours des modèles sortis il y a plusieurs années (Play:5, Playbar, Sub, etc).

L'autonomie de la Move est bonne en écoute continue: environ 10 heures, d'après le constructeur. Autre mesure communiquée: après 6h d'écoute au volume 50%, il restait 28% de batterie. De quoi vous donner une certaine idée.

Le "problème", c'est que la Move, si elle dans votre maison et capte le Wi-Fi, va y rester connectée, même si elle se met en veille après 30 minutes (on peut également appuyer sur le bouton ON/OFF). La Move sort en effet de veille très rapidement, dès que vous lancez l'application. C'est très pratique pour le confort et la facilité d'utilisation, mais ça consomme pas mal de batterie. C'est comme si vous laissiez tourner le moteur de votre voiture toute la nuit en hiver pour qu'elle démarre mieux le matin.

Donc en "veille" à l'intérieur de la maison, la Move tient environ 5 jours, même si vous n'écoutez pas de musique.

Heureusement, Sonos fait bien les choses et la Move est livrée avec un socle de recharge. Très discret, il accueille facilement l'enceinte, il suffit de la déposer. Il y a également un port USB Type-C pour recharger l'enceinte à l'aide de n'importe quel chargeur de smartphone (Android, pas iPhone) :

Un son plus grave que la One

L'encombrement (24 x 16 x 13 cm) du Sonos Move et son poids (3 kg) sont nettement plus imposants que ceux de la One, son best-seller qui parait tout petit à côté. Et ce n'est pas dû uniquement à la batterie (voir photo ci-dessous).

En effet – passons à la qualité du son, essentielle tout de même – la Move est mieux équipée: il y a deux amplificateurs numériques, un tweeter pour les hautes fréquences, et un mid-woofer intégré pour des fréquences vocales moyennes et des basses étonnamment riches et profondes. Et Sonos, on le sait, soigne la qualité des composants et la cohérence de l'assemblage: le constructeur a consacré plus de deux ans à la Move dans ses laboratoires (dont celui que j'avais visité à l'époque).

Le son de la Move est surtout impressionnant, vu sa taille qui reste raisonnable, au niveau des graves et de la puissance globale de sortie. Il surclasse facilement la One et de la Beam, et se rapproche de ce que l'énorme Play:5 peut sortir.





Conclusion

Difficile de prendre en défaut la Move (399€) de Sonos, première enceinte du constructeur à être conçue pour être bougée dans et en dehors de la maison. Mais c'est avant une nouvelle option pour écouter intelligemment de la musique chez vous, car la Move a une antenne Wi-Fi plus puissante que la moyenne et même à plus de 20 mètres de mon routeur (une simple Bbox-3 de Proximus), elle accrochait le réseau sans souci. Elle tient quelques jours sur batterie, puis il faut la déposer sur son très discret socle de recharge.

La Move peut donc être déplacée un peu partout chez vous et si vous voulez aller plus loin, il y a l'option Bluetooth. Ça doit rester "au cas où", car il faut appuyer sur un bouton au dos de l'enceinte, attendre que votre smartphone la détecte, puis supporter toutes les interruptions (notifications, appels, messages, etc) qui en émaneront parallèlement à la musique diffusée. Quand on passe de l'un à l'autre, on se rend compte à quel point une enceinte réseau qui va chercher sa musique comme une grande sur internet est bien plus pratique à utiliser.

Et comme si ça ne suffisait pas, Sonos va vous faire oublier une bonne fois pour toutes les réglages manuels de l'égaliseur. En effet, il y a sur la Move une version automatique et continue de True Play (alors que sur les autres enceintes il faut utiliser un iPhone): grâce à ses micros, elle se rend compte de la réverbération (on non) du son sur des murs ou des plafonds, et adapte ses réglages en fonction.

Petit détail: si j'ai réussi à configurer Google Assistant sur la One et la Beam, je n'ai pas réussi à la faire sur la Move. Donc cet assistant vocal, pourtant officiellement disponible en Belgique, ne fonctionne pas, pour l'instant, sur l'enceinte mobile de Sonos.