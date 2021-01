Wikipédia fête ses 20 ans: "Le site a fait beaucoup d’efforts en terme de vérification"

C’est un site internet visité environ 21 milliards de fois chaque mois. Wikipédia fête ses 20 ans. Pour en parler, le psychologue Maurice Johnson-Kanyonga était présent sur le plateau du RTL Info 13h. Pour lui, Wikipédia fait aujourd’hui partie des usages et de l’éducation.

Wikipédia est visité des milliards de fois tous les mois. Ce site internet fait partie du quotidien et a sa place aujourd’hui dans l’éducation ce qui n’était pas le cas avant. "Le site a fait beaucoup d’efforts en terme de crédibilité, de vérification et de véracité des informations," explique l’expert en éducation, Maurice Johnson-Kanyonga.

Chaque mois, 250.000 personnes contribuent au contenu de cette encyclopédie en ligne. Peut-on dès lors faire confiance? Pour le psychologue, ça dépend des domaines: "C’est essentiellement l’affaire de passionnés. Le site en lui-même a fait une étude et a défini le profil type des contributeurs. Dans 80 à 90% des cas, ce sont des hommes blancs âgés entre 45 et 60 ans. Dans ce cadre-là, le site considère qu’il y a selon le contributeur peut-être une part d’information qui soit est traité selon une certaine vision soit de manière parfois incomplète. Le site a donc décidé d’ouvrir sa base et de l’ouvrir à plus de contributrices."

Internet a modifié le rapport au savoir, à la connaissance. Wikipédia est aujourd’hui un produit largement utilisé dans les milieux scolaires, mais n’est pas un danger selon Maurice Johnson-Kanyonga. "C’est facile, c’est instantané. Par contre, on observe effectivement certains types de comportement. Le fait d’avoir cette possibilité d’obtenir tout de suite ce qu’on recherche, modifie les comportements, en particulier chez les plus jeunes. Ils sont habitués à obtenir tout assez rapidement. Il faut juste faire attention."

