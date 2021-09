Les compléments alimentaires pour les enfants sont-ils efficaces, indispensables ou... inutiles?

Les compléments alimentaires sont-ils efficaces, indispensables ou inutiles? Julie Frère, porte-parole de Test-Achats, était l'invitée du plateau du RTL Bienvenue ce midi... Elle abordait les multiples facettes des compléments et leur efficacité réelle.

Olivier Schoonejans: On parle souvent de compléments alimentaires pour tout: mieux digérer, mieux dormir, affronter l'hiver. Les enfants par exemple: doivent-ils prendre ces compléments?

Julie Frère: C'est vrai que c'est un business qui a le vent en poupe. Surtout après le Covid, on parle beaucoup de renforcer notre immunité. Pour un enfant en bonne santé, le seul supplément qui est vraiment indispensable, c'est la vitamine D. C'est vraiment celui qui est recommandé jusqu'à 6 ans. On recommande 10 microgrammes de vitamine D. par jour. C'est vraiment quelque chose qui aide à la croissance d'un enfant, des dents et des os bien solides. On trouve de la vitamine D. aussi dans l'alimentation: le poisson, le beurre notamment. Mais cette vitamine n'est pas suffisamment exploitée par l'organisme et donc il faut apporter cette vitamine via des compléments alimentaires.

Olivier Schoonejans: Donc, à part la vitamine D., cela n’est pas nécessaire d’acheter des compléments multivitaminés à nos enfants?

Julie Frère: Non. Un régime alimentaire équilibré suffit tout à fait pour satisfaire aux autres besoins en minéraux et en vitamines. C'est en cas de déficience avérée avec un avis médical qu'on va acheter des compléments alimentaires. Par exemple, si vos enfants sont végétariens ou végétaliens. Alors si on essaye de donner à ses enfants des légumes ou du poisson et que cela ne fonctionne pas, il ne faut pas aller directement dans une pharmacie acheter des compléments mais il faut demander un avis médical. C'est vrai qu'on pense que ces compléments sont inoffensifs mais il peut y avoir un risque par exemple de surdosage et cela peut amener à un empoisonnement.

Olivier Schoonejans: Mais ils se vendent quand même dans les pharmacies.. Cela peut coûter cher parfois?

Julie Frère: Si on achète des compléments de vitamine D, cela revient environ à 2,5 euros par mois par enfant. Par contre si on achète des compléments multivitaminés on est à environ 11 euros par mois. Donc, c'est inutile et cher. Cela ne vaut peut-être pas la peine.

Olivier Schoonejans: Mais comment choisir le bon complément en vitamine D? Est-ce que tout se vaut?

Julie Frère: On en a évalué 34 qui sont vendus sur le marché en Belgique et le problème, c'est que 11 d'entre eux recommandaient des doses trop élevées. Faites attention parce que le surdosage de la vitamine D est un risque. Parce qu'elle s'accumule dans le corps et on peut avoir une hypercalcémie, un arrêt de la croissance et des troubles neurologiques. Bref, c'est vraiment quelque chose à éviter.

Souvent on donne des probiotiques à ses enfants. Faites attention parce que ces compléments comprennent aussi de la vitamine D. Et si on a oublié une dose, ne surtout pas donner la double dose le lendemain.

Dans le doute, n'hésitez pas à poser vos questions chez le médecin ou chez le pharmacien.

Plus d'informations sur le site www.testachats.be/supplementsenfants