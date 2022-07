Pourquoi dit-on que lorsque l'on mange de la viande, la déforestation augmente? On vous explique

"Manger de la viande, c’est tuer la planète". Le raccourci est toujours provocant, mais ce lien entre la consommation carnée de masse et la déforestation est réel. "Pour un régime européen très carné, les viandards, il y a du soja importé de l'autre bout du monde. Ce qui fait que l'Union européenne est la deuxième plus grande importatrice au monde de produits liés à la déforestation tropicale", éclaire Pierre Cannet, directeur des campagnes du WWF France.

La moitié des ressources de la Terre sert à nous nourrir et à nourrir ce que nous mangeons. Pour réduire cette empreinte, plusieurs solutions peuvent être développées : limiter les déchets alimentaires et notre consommation de viande. La production massive de viande a un impact sur la planète.

Couper des arbres, transformer de la forêt en champs afin d'y faire pousser du soja transporté ensuite par bateau jusqu’en Europe pour nourrir les vaches que nous mangeons. On compte près de 11 kg de bœuf par Belge et par an.

Vers la consommation de plus de protéines végétales