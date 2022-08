Connaissez-vous l'épilobe? Cette plante qui pousse chez nous résiste à la sécheresse, est mellifère et... comestible

La météo actuelle modifie les paysages de certaines régions. C'est notamment le cas près de la Baraque de Fraiture où les épilobes se répandent.

Certaines plantes résistent mieux que d'autres aux conditions climatiques que l'on connaît actuellement. C'est le cas des épilobes, qu'on appelle également le laurier de Saint-Antoine. On en trouve dans les espaces déboisés, mais aussi dans les Ardennes, le long des autoroutes, sur les talus.

C'est vraiment la couleur mauve-rose qui domine le paysage cette année, alors que l'année dernière, on trouvait beaucoup de coquelicots, donc c'est le rouge qui dominait.

"Il y a des plantes qui ont des capacités d'adaptation à la sécheresse que d'autres n'ont pas. Et l'épilobe en épi a une capacité de résistance. La plupart des plantes pour au moment ne sont plus en fleurs. Elles ne sont pas arrivées à maturité, elles étaient trop sèches. Et celle-ci, apparemment, la sécheresse n'a pas eu d'impact sur elle", explique Ludovic Sottiaux, botaniste à l'Université de Liège.

C'est une espèce de chez nous, totalement locale, et si on la voit davantage pour le moment, c'est surtout parce qu'on ne voit pas les autres. C'est une plante mellifère et donc les insectes l'adorent, les abeilles notamment. Et donc elle est très favorable à la biodiversité. "Elle est même comestible et, parait-il, tout à fait bénéfiques pour la prostate", a confié notre journaliste Vincent Jamoulle dans le RTL INFO 13h, n'hésitant pas à la goûter .