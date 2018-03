Des scientifiques belges rapportent d'Antarctique des milliers de micrométéorites

(Belga) Les chercheurs Matthias Van Ginneken de l'ULB et Steven Goderis de la VUB ont collecté environ 30.000 à 50.000 micrométéorites au cours de leur dernière expédition en Antarctique. Celle-ci s'est déroulée du 12 au 26 février dans le cadre du projet BELAM (Belgian Antarctic Meteorites) et a dépassé toutes les attentes des scientifiques.

Les deux chercheurs belges ont ainsi investi la station Princesse Elisabeth et exploré le massif montagneux Sør Rondane à la recherche de météorites dont le diamètre ne dépassait pas les deux millimètres. "Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo, ce qui nous a permis d'être constamment sur le terrain", se réjouit Steven Goderis. "Nous devions parfois fendre la glace pour parvenir aux roches; d'autres fois, nous récoltions des échantillons de glace que nous faisions fondre et récupérions les micrométéorites emprisonnées." Ces dernières aident à comprendre notre système solaire car elles contiennent un autre type d'information et présentent parfois une autre composition que les roches plus grandes. Elles pourraient ainsi mener à la découverte d'astéroïdes encore inconnus. Les chercheurs espèrent également en apprendre plus sur l'origine et le transport de la poussière cosmique dans les parties centrales du système solaire, comme sur les changements physico-chimiques qui s'opèrent lors de l'entrée dans l'atmosphère de ces micrométéorites. Chaque année, près de 40.000 tonnes de matériel extraterrestre atterrissent sur notre planète. (Belga)