Le personnel de Belgoprocess en grève lundi

Le personnel de Belgoprocess, l'organisme en charge du traitement et de l'entreposage des déchets radioactifs belges, installé à Dessel (Limbourg), débrayera lundi matin, a indiqué le délégué syndical (BBTK), Thomas De Bruyn, dimanche soir.

Les syndicats BBTK et ACV appellent à la grève car la direction compte mette unilatéralement fin à la convention collective de travail et souhaite introduire un nouveau système de rémunération. Les deux syndicats jugent la proposition inacceptable. Environ 300 personnes travaillent chez Belgoprocess. La direction a assuré dimanche soir que toutes les mesures de sécurité nécessaires étaient prises pour assurer la sécurité, vu que la société traite avec des déchets radioactifs. Le directeur Wim Van Laer a expliqué que l'ambition de la direction était d'introduire un nouveau modèle de rémunération mi-2018, basé sur les critères de compétences et pas uniquement d'âge et d'ancienneté. La direction a décidé que les nouveaux employés seraient rémunérés selon ce nouveau système en 2019, mais l'ancien serait encore d'application pour les personnes en poste. "Le plus important c'est que nous puissions à nouveau nous installer autour de la table de négociation. Tot ou tard il faudra prendre une décision sur ce nouveau modèle", a-t-il ajouté.