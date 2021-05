Mobilisation contre l'implantation d'entrepôts Amazon dans le Gard et près de Nantes

Opposées à l'implantation d'entrepôts du géant américain du commerce en ligne Amazon, plus de 600 personnes se sont rassemblées samedi à proximité du site protégé du Pont du Gard, et près de 500 à Montbert près de Nantes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Stop Amazon", "Ni ici ni ailleurs", ont inscrit sur deux immenses banderoles suspendues dans les arbres les opposants au projet de construction d'un entrepôt de 38.000 m2 sur la commune de Fournès à quelques kilomètres du célèbre aqueduc romain du Pont du Gard, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial par l'Unesco.

Le 30 janvier, une journée organisée par ce même collectif composé de syndicats et d'associations avait mobilisé près d'un millier de personnes.

"Depuis le 30 janvier, la situation n’a pas réellement changé puisque des recours juridiques sont toujours en cours", a expliqué à l'AFP Raphaël Pradeau, porte-parole national de l'association Attac.

"Mais notre mobilisation s'est renforcée" a ajouté le militant qui estime que "tout le monde a une bonne raison de s'opposer à Amazon": "l'implantation d'un entrepôt gêne l'agriculture, l'apiculture, la biodiversité et en termes de conditions de travail, les pratiques d’Amazon sont catastrophiques", a dénoncé le porte-parole.

"Je veux défendre cette terre, je combats le gaspillage des terres agricoles contre la présence de camions, mais aussi contre le fait de pousser les gens à la consommation", partage Isabelle Peguin, habitante d’Uzès (Gard).

Près de Nantes, quelque 500 personnes s'étaient également données rendez-vous dans l'après-midi à Montbert où un bâtiment du géant de l'e-commerce, construit sur trois niveaux et de 50.000 m2 au sol, doit voir le jour "d'ici 2022-2023" selon la mairie.

Les opposants au projet se sont réunis autour de stands militants contre la 5G ou encore l'agrochimiste Monsanto.

Le maire Europe Ecologie-Les Verts de Grenoble Eric Piolle, le député du Nord de la France insoumise Ugo Bernalicis et Matthieu Orphelin, tête de liste écologiste en Pays de la Loire pour les prochaines élections régionales, ont fait un tour des stands avec leur écharpe tricolore.

La direction d'Amazon rappelle de son côté qu'elle emploie "plus de 11.500 personnes en France et se dit fière de leur offrir un large éventail d'opportunités professionnelles". "De par son activité, Amazon a permis la création de plus de 110.000 emplois indirects en France", souligne-t-elle.

"Par ailleurs Amazon développe des projets ambitieux pour protéger l’environnement et atteindre la neutralité carbone dès 2040, soit 10 ans avant l'objectif des Accords de Paris", assure l'entreprise.